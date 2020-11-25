Как выглядели самые богатые люди мира до того, чертовски разбогатели

Время не щадит ни бедных, ни богатых

Прежде чем разбогатеть, все эти люди прошли тернистый и полный взлетов и падений путь. Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Лала и другие богатейшие люди мира сколотили свое состояние с нуля, имея лишь амбиции, талант и огромное желание добиться успеха. Посмотрите, как выглядели самые богатые и знаменитые в начале своего пути и на вершине Олимпа.

Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».