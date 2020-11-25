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    Жизнь

    Как выглядели самые богатые люди мира до того, чертовски разбогатели

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    Как выглядели самые богатые люди мира до того, чертовски разбогатели

    Время не щадит ни бедных, ни богатых

    Прежде чем разбогатеть, все эти люди прошли тернистый и полный взлетов и падений путь. Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Лала и другие богатейшие люди мира сколотили свое состояние с нуля, имея лишь амбиции, талант и огромное желание добиться успеха. Посмотрите, как выглядели самые богатые и знаменитые в начале своего пути и на вершине Олимпа.

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    Джефф Безос. Основатель интернет-компании Amazon
    Билл Гейтс. Основатель компании Microsoft
    Джек Ма. Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group
    Как выглядели самые богатые люди мира до того, чертовски разбогатели
    Тим Кук. Генеральный директор компании Apple
    Ричард Брэнсон. Основатель корпорации Virgin Group
    Илон Маск. Основатель компаний PayPal, SpaceX, Tesla и SolarCity
    Опра Уинфри. Американская телеведущая, актриса, продюсер, общественный деятель
    Как выглядели самые богатые люди мира до того, чертовски разбогатели
    Как выглядели самые богатые люди мира до того, чертовски разбогатели

    Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

    Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».

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    Теги: знаменитости деньги Билл Гейтс
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