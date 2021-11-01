Нет шансов для лесбиянок. Солистка Go_A прокомментировала свою сексуальную ориентацию

За певицей часто ухаживают девушки-лесбиянки

Солистка популярной украинской группы Go_A в программе «Светская жизнь» прокомментировала слухи о своей сексуальной ориентации.

Так, ведущая Катя Осадчая напомнила зрителям занимательный факт, что за певицей часто ухаживают девушки-лесбиянки.

«Есть ли шанс у этих девушек?», – спросила телеведущая.

Певица без капли сомнений ответила, что шансов у лесбиянок нет.

«Я настолько люблю парней, что мне кажется, у них шансов нет», – сказала певица.

Также артистка сообщила, что совместного трека группы Go_A и победителей «Евровидения-2021» Måneskin не будет.

«Давайте я прямо сейчас скажу, что ее не будет и мы навсегда закроем этот вопрос. Мы не смогли решить юридические вопросы, касающиеся лейбла и вообще менеджмента, потому, как идея она есть, но увидим, что будет дальше. Пока группа не готова к сотрудничеству из-за определенных юридических нюансов», – пояснила она.

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