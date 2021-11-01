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    Нет шансов для лесбиянок. Солистка Go_A прокомментировала свою сексуальную ориентацию

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    Солистка Go_A&nbsp; Екатерина Павленко - Нет шансов для лесбиянок. Солистка Go_A прокомментировала свою сексуальную ориентацию
    Солистка Go_A  Екатерина Павленко
    instagram.com/monokatee/

    За певицей часто ухаживают девушки-лесбиянки

    Солистка популярной украинской группы Go_A в программе «Светская жизнь» прокомментировала слухи о своей сексуальной ориентации.

    Так, ведущая Катя Осадчая напомнила зрителям занимательный факт, что за певицей часто ухаживают девушки-лесбиянки.

    «Есть ли шанс у этих девушек?», – спросила телеведущая.

    Певица без капли сомнений ответила, что шансов у лесбиянок нет.

    «Я настолько люблю парней, что мне кажется, у них шансов нет», – сказала певица.

    Также артистка сообщила, что совместного трека группы Go_A и победителей «Евровидения-2021» Måneskin не будет.

    «Давайте я прямо сейчас скажу, что ее не будет и мы навсегда закроем этот вопрос. Мы не смогли решить юридические вопросы, касающиеся лейбла и вообще менеджмента, потому, как идея она есть, но увидим, что будет дальше. Пока группа не готова к сотрудничеству из-за определенных юридических нюансов», – пояснила она.

    Ранее «Скотч» сообщал, чем Порошенко с ножом в руках занимался на Хэллоуин.

    «Очередной грибной день в этом году не прошел зря. Три ведра опят – наш урожай только за сегодня. Это немного меньше, чем в прошлом. Но будет чем смаковать всю зиму», – подписал снимки Порошенко.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес телеведущая Катя Осадчая
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    Нет шансов для лесбиянок. Солистка Go_A прокомментировала свою сексуальную ориентацию