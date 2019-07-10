  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Как хитрые жители Нью-Йорка обходят запрет на провоз собак в метро: смешные фото

    • Розсилка
    Как хитрые жители Нью-Йорка обходят запрет на провоз собак в метро: смешные фото

    С недавних пор в метро Нью-Йорка запрещен проезд с собаками. Исключение составляют случаи, когда питомец помещается в сумке

    Согласно правилам метро Нью-Йорка, животных можно перевозить, только если они находятся в контейнере.

    «Ни один человек не может перевозить животное или какое-либо транспортное средство, если оно не находится в контейнере».

    Ньюйоркцы были очень возмущены новым законом, однако вскоре нашли выход: посадить собаку в сумку.

     И поскольку правило не уточняет, каким должен быть этот «контейнер», находчивые ньюйоркцы используют для перевозки своих собак самые разные сумки: от хозяйственных до туристических.

    Также не утвержден перечень пород, поэтому хозяева четвероногих идут на ухищрения и все-таки провозят свои «маленьких» собачек в метро Большого Яблока.

    И как же быть, если у вас не чихуахуа, а хаски? Берем сумку побольше, уговариваем собаку.

    Собаководы Нью-Йорка просто добавили в программу дрессировки своих питомцев команду «полезай в сумку».

    Лайфхак оказался рабочим, интересным и популярным, да и сами собаки не прочь прокатиться на руках у хозяев. 

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    lux.fm
    lux.fm
    lux.fm
    lux.fm
    lux.fm
    lux.fm
    lux.fm
    lux.fm
    lux.fm

    Порой это принимает весьма гротескные формы, мимо которых трудно пройти, не сделав несколько снимков.

    Джерело: boredpanda.com

    Читайте також
    метро лайфхак фотография животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ