Как хитрые жители Нью-Йорка обходят запрет на провоз собак в метро: смешные фото
С недавних пор в метро Нью-Йорка запрещен проезд с собаками. Исключение составляют случаи, когда питомец помещается в сумке
Согласно правилам метро Нью-Йорка, животных можно перевозить, только если они находятся в контейнере.
«Ни один человек не может перевозить животное или какое-либо транспортное средство, если оно не находится в контейнере».
Ньюйоркцы были очень возмущены новым законом, однако вскоре нашли выход: посадить собаку в сумку.
И поскольку правило не уточняет, каким должен быть этот «контейнер», находчивые ньюйоркцы используют для перевозки своих собак самые разные сумки: от хозяйственных до туристических.
Также не утвержден перечень пород, поэтому хозяева четвероногих идут на ухищрения и все-таки провозят свои «маленьких» собачек в метро Большого Яблока.
И как же быть, если у вас не чихуахуа, а хаски? Берем сумку побольше, уговариваем собаку.
Собаководы Нью-Йорка просто добавили в программу дрессировки своих питомцев команду «полезай в сумку».
Лайфхак оказался рабочим, интересным и популярным, да и сами собаки не прочь прокатиться на руках у хозяев.
Порой это принимает весьма гротескные формы, мимо которых трудно пройти, не сделав несколько снимков.
Джерело: boredpanda.com