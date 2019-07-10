Как хитрые жители Нью-Йорка обходят запрет на провоз собак в метро: смешные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

С недавних пор в метро Нью-Йорка запрещен проезд с собаками. Исключение составляют случаи, когда питомец помещается в сумке

Согласно правилам метро Нью-Йорка, животных можно перевозить, только если они находятся в контейнере.

«Ни один человек не может перевозить животное или какое-либо транспортное средство, если оно не находится в контейнере».

Ньюйоркцы были очень возмущены новым законом, однако вскоре нашли выход: посадить собаку в сумку.

И поскольку правило не уточняет, каким должен быть этот «контейнер», находчивые ньюйоркцы используют для перевозки своих собак самые разные сумки: от хозяйственных до туристических.

Также не утвержден перечень пород, поэтому хозяева четвероногих идут на ухищрения и все-таки провозят свои «маленьких» собачек в метро Большого Яблока.

И как же быть, если у вас не чихуахуа, а хаски? Берем сумку побольше, уговариваем собаку.

Собаководы Нью-Йорка просто добавили в программу дрессировки своих питомцев команду «полезай в сумку».

Лайфхак оказался рабочим, интересным и популярным, да и сами собаки не прочь прокатиться на руках у хозяев.

Порой это принимает весьма гротескные формы, мимо которых трудно пройти, не сделав несколько снимков.

Джерело: boredpanda.com