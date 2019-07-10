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    Шоу-биз

    Сексуальная жена Джейсона Стейтема рассказала, как материнство изменило ее жизнь

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    Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем - Сексуальная жена Джейсона Стейтема рассказала, как материнство изменило ее жизнь
    Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем

    Звезда откровенных фотосессий сказала, что опыт материнства сделал ее ближе к другим женщинам

    32-летняя супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли рассказала о своей семье и ценном опыте материнства. Модель Victoria’s Secret призналась, что рождение ребенка придало ей уверенность.

    Актриса рассказала о своих отношениях с 51-летним Джейсоном Стейтемом. В 2017-м году у пары родился сын Джек.

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    Сексуальная жена Джейсона Стейтема рассказала, как материнство изменило ее жизнь
    Сексуальная жена Джейсона Стейтема рассказала, как материнство изменило ее жизнь
    Сексуальная жена Джейсона Стейтема рассказала, как материнство изменило ее жизнь
    Сексуальная жена Джейсона Стейтема рассказала, как материнство изменило ее жизнь
    Сексуальная жена Джейсона Стейтема рассказала, как материнство изменило ее жизнь
    Сексуальная жена Джейсона Стейтема рассказала, как материнство изменило ее жизнь
    Сексуальная жена Джейсона Стейтема рассказала, как материнство изменило ее жизнь
    Сексуальная жена Джейсона Стейтема рассказала, как материнство изменило ее жизнь
    Сексуальная жена Джейсона Стейтема рассказала, как материнство изменило ее жизнь
    Сексуальная жена Джейсона Стейтема рассказала, как материнство изменило ее жизнь

    «Это изменило мою жизнь. С тех пор, как я стала мамой, во мне появилась новая уверенность не только в том, как я выгляжу, но и в том, кто я сама», – поделилась модель.

    Звезда откровенных фотосессий сказала, что опыт материнства сделал ее ближе к другим женщинам, и ей хочется поделиться своими знаниями. «Самое любимое чувство – связь с другими женщинами. Мне кажется, было бы предательством не разделить этот опыт с другими», – высказала мнение Роузи.

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