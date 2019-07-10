Сексуальная жена Джейсона Стейтема рассказала, как материнство изменило ее жизнь



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Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем

Звезда откровенных фотосессий сказала, что опыт материнства сделал ее ближе к другим женщинам

32-летняя супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли рассказала о своей семье и ценном опыте материнства. Модель Victoria’s Secret призналась, что рождение ребенка придало ей уверенность.

Актриса рассказала о своих отношениях с 51-летним Джейсоном Стейтемом. В 2017-м году у пары родился сын Джек.

«Это изменило мою жизнь. С тех пор, как я стала мамой, во мне появилась новая уверенность не только в том, как я выгляжу, но и в том, кто я сама», – поделилась модель.

Звезда откровенных фотосессий сказала, что опыт материнства сделал ее ближе к другим женщинам, и ей хочется поделиться своими знаниями. «Самое любимое чувство – связь с другими женщинами. Мне кажется, было бы предательством не разделить этот опыт с другими», – высказала мнение Роузи.



