Пляжные вечеринки с моделями и рэперами: как проходят греческие каникулы Кендалл Дженнер
Каждый год знаменитостей манит Эгейское море
Знаменитости – от Светланы Лободы до Кендалл Дженнер и Адрианы Лимы – ежесезонно слетаются на гостеприимный греческий остров, ставший за последние несколько лет настоящим местом силы.
Белоснежные фотогеничные домики, лазурное Эгейское море и самый высокий уровень сервиса во всей стране – вот ради чего американские и другие знаменитости готовы пересечь океан.
Вместе с Кендалл Дженнер на Миконос в этот раз приехали модели Джиджи Хадид и Шанина Шейк, рэпер Yung Taco, а также десяток других, чуть менее известных друзей девушки.
Как отдыхается звезде смотрите в нашей галерее.
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Джерело: Hello!