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    Жизнь

    Пляжные вечеринки с моделями и рэперами: как проходят греческие каникулы Кендалл Дженнер

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    Пляжные вечеринки с моделями и рэперами: как проходят греческие каникулы Кендалл Дженнер

    Каждый год знаменитостей манит Эгейское море

    Знаменитости – от Светланы Лободы до Кендалл Дженнер и Адрианы Лимы – ежесезонно слетаются на гостеприимный греческий остров, ставший за последние несколько лет настоящим местом силы.

    Белоснежные фотогеничные домики, лазурное Эгейское море и самый высокий уровень сервиса во всей стране – вот ради чего американские и другие знаменитости готовы пересечь океан.

    Вместе с Кендалл Дженнер на Миконос в этот раз приехали модели Джиджи Хадид и Шанина Шейк, рэпер Yung Taco, а также десяток других, чуть менее известных друзей девушки.

    Как отдыхается звезде смотрите в нашей галерее.

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    Пляжные вечеринки с моделями и рэперами: как проходят греческие каникулы Кендалл Дженнер
    Пляжные вечеринки с моделями и рэперами: как проходят греческие каникулы Кендалл Дженнер
    Пляжные вечеринки с моделями и рэперами: как проходят греческие каникулы Кендалл Дженнер
    Пляжные вечеринки с моделями и рэперами: как проходят греческие каникулы Кендалл Дженнер
    Пляжные вечеринки с моделями и рэперами: как проходят греческие каникулы Кендалл Дженнер
    Пляжные вечеринки с моделями и рэперами: как проходят греческие каникулы Кендалл Дженнер
    Пляжные вечеринки с моделями и рэперами: как проходят греческие каникулы Кендалл Дженнер

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    Джерело: Hello!

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