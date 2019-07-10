Пляжные вечеринки с моделями и рэперами: как проходят греческие каникулы Кендалл Дженнер



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Каждый год знаменитостей манит Эгейское море

Знаменитости – от Светланы Лободы до Кендалл Дженнер и Адрианы Лимы – ежесезонно слетаются на гостеприимный греческий остров, ставший за последние несколько лет настоящим местом силы.

Белоснежные фотогеничные домики, лазурное Эгейское море и самый высокий уровень сервиса во всей стране – вот ради чего американские и другие знаменитости готовы пересечь океан.

Вместе с Кендалл Дженнер на Миконос в этот раз приехали модели Джиджи Хадид и Шанина Шейк, рэпер Yung Taco, а также десяток других, чуть менее известных друзей девушки.

Как отдыхается звезде смотрите в нашей галерее.

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Джерело: Hello!