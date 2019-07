Темнокожий актер Терри Крюс хочет сыграть короля Тритона в «Русалочке»

Скандал вокруг игрового ремейка «Русалочки» не утихает

Не успели многие поклонники оригинального мультфильма смириться с выбором Холли Бэйли на роль Ариэль, как Терри Крюс предложил свою кандидатуру на роль ее отца, короля Тритона, и привел тысячи своих фанатов в восторг.

По логике у темнокожей русалочки должен быть темнокожий отец, и звезда сериала «Бруклин 9-9» готов взяться за трезубец. Вчера Крюс обратился к фанатам в Twitter, опубликовав арт с собой в образе Тритона, и попросил их распространить его сообщение в сети, чтобы боссы студии Disney предложили ему роль. Еще раньше актер поделился с поклонниками другим артом, который подписал: «Папа Ариэль!». В комментариях Терри пошутил, что не зря пропускает в тренажерном зале день ног, ведь у русалок их нет.

IF YALL RETWEET IT ENOUGH MAYBE IT’LL HAPPEN!

Джерело: popcornnews