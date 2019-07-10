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    Шоу-биз

    Темнокожий актер Терри Крюс хочет сыграть короля Тритона в «Русалочке»

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    Темнокожий актер Терри Крюс хочет сыграть короля Тритона в «Русалочке»

    Скандал вокруг игрового ремейка «Русалочки» не утихает

    Не успели многие поклонники оригинального мультфильма смириться с выбором Холли Бэйли на роль Ариэль, как Терри Крюс предложил свою кандидатуру на роль ее отца, короля Тритона, и привел тысячи своих фанатов в восторг.

    По логике у темнокожей русалочки должен быть темнокожий отец, и звезда сериала «Бруклин 9-9» готов взяться за трезубец. Вчера Крюс обратился к фанатам в Twitter, опубликовав арт с собой в образе Тритона, и попросил их распространить его сообщение в сети, чтобы боссы студии Disney предложили ему роль. Еще раньше актер поделился с поклонниками другим артом, который подписал: «Папа Ариэль!». В комментариях Терри пошутил, что не зря пропускает в тренажерном зале день ног, ведь у русалок их нет.

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