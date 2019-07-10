  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Катя Осадчая стала гидом по Киеву для победительницы Евровидения 2018 Нети Барзилай

    • Розсилка
    Катя Осадчая стала гидом по Киеву для победительницы Евровидения 2018 Нети Барзилай
    Veronika Monakova для instagram.com/svitsketv

    Катя Осадчая приятно удивила и порадовала поклонников яркой прогулкой по Киеву с необычной гостьей – с победительницей Евровидения 2019 от Израиля, певицей Нетой Барзилай

    Нета прилетела в Киев не только ради того, чтобы встретиться с ведущей программы «Светская жизнь». Барзилай стала специально приглашенной гостьей для суперфинала шоу Голос Діти на канале «1+1». 

    Напомним, что финал шоу прошел в воскресенье вечером, 7 июля. Победу в 5-м сезоне популярного талант-шоу одержал мальчик из Грузии Александр Зазарашвили. Его наставниками были солисты группы «Время и Стекло» – Надя Дорофеева и Алексей Завгородний.

    В Киеве Барзилай зря времени не теряет. Вместе с Катей Осадчей они прогулялись по живописной местности и ряду исторических мест: Андреевский спуск, Пейзажная аллея, на территории Национального музея истории Украины.

    На instagram-страничке программы «Светская жизнь» появилось немало фото с этой знаковой прогулки, на которых можно узнать много знакомых мест Киева. 

    Осадчая выбрала роскошное платье-вышиванку от именитого украинского дизайнера Юлии Магдыч.

    «Welcome to Ukraine! Интервью с победительницей Евровидения 2018 уже в эту субботу в «Светской жизни». Не пропустите веселую экскурсию по Киеву», - говорится на страничке  программы.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Veronika Monakova для instagram.com/svitsketv
    Veronika Monakova для instagram.com/svitsketv
    Veronika Monakova для instagram.com/svitsketv
    Veronika Monakova для instagram.com/svitsketv
    Veronika Monakova для instagram.com/svitsketv

     А 10 июля Нета Барзилай выступит на сцене масштабного фестиваля Atlas Weekend 2019 в Киеве. 

    Джерело: www.rbc.ua

    Читайте також
    Євробачення діти знаменитости фотография Киев Надя Дорофеева Андреевский спуск
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ