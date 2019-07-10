Катя Осадчая стала гидом по Киеву для победительницы Евровидения 2018 Нети Барзилай



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Veronika Monakova для instagram.com/svitsketv

Катя Осадчая приятно удивила и порадовала поклонников яркой прогулкой по Киеву с необычной гостьей – с победительницей Евровидения 2019 от Израиля, певицей Нетой Барзилай

Нета прилетела в Киев не только ради того, чтобы встретиться с ведущей программы «Светская жизнь». Барзилай стала специально приглашенной гостьей для суперфинала шоу Голос Діти на канале «1+1».

Напомним, что финал шоу прошел в воскресенье вечером, 7 июля. Победу в 5-м сезоне популярного талант-шоу одержал мальчик из Грузии Александр Зазарашвили. Его наставниками были солисты группы «Время и Стекло» – Надя Дорофеева и Алексей Завгородний.

В Киеве Барзилай зря времени не теряет. Вместе с Катей Осадчей они прогулялись по живописной местности и ряду исторических мест: Андреевский спуск, Пейзажная аллея, на территории Национального музея истории Украины.

На instagram-страничке программы «Светская жизнь» появилось немало фото с этой знаковой прогулки, на которых можно узнать много знакомых мест Киева.

Осадчая выбрала роскошное платье-вышиванку от именитого украинского дизайнера Юлии Магдыч.

«Welcome to Ukraine! Интервью с победительницей Евровидения 2018 уже в эту субботу в «Светской жизни». Не пропустите веселую экскурсию по Киеву», - говорится на страничке программы.

А 10 июля Нета Барзилай выступит на сцене масштабного фестиваля Atlas Weekend 2019 в Киеве.

Джерело: www.rbc.ua