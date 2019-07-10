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    Жизнь

    54-летняя звезда «Секса в большом городе» засветила соблазнительную фигуру на пляже

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    <p>Сара Джессика Паркер</p> <p>instagram.com/sjp_daily/</p> - 54-летняя звезда «Секса в большом городе» засветила соблазнительную фигуру на пляже

    Сара Джессика Паркер

    instagram.com/sjp_daily/

    Звезда восхитила поклонников отличной формой

    На днях, 54-летняя Сара Джессика Паркер понежилась на пляже в Хэмптонсе, самом дорогом районе острова Лонг-Айленд. Чтобы не скучать во время приема солнечных ванн, звезда сериала «Секс в большом городе» взяла с собой книгу, которую довольно долго читала, сидя на песке.

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    54-летняя звезда «Секса в большом городе» засветила соблазнительную фигуру на пляже
    54-летняя звезда «Секса в большом городе» засветила соблазнительную фигуру на пляже
    54-летняя звезда «Секса в большом городе» засветила соблазнительную фигуру на пляже
    54-летняя звезда «Секса в большом городе» засветила соблазнительную фигуру на пляже
    54-летняя звезда «Секса в большом городе» засветила соблазнительную фигуру на пляже
    54-летняя звезда «Секса в большом городе» засветила соблазнительную фигуру на пляже
    54-летняя звезда «Секса в большом городе» засветила соблазнительную фигуру на пляже
    54-летняя звезда «Секса в большом городе» засветила соблазнительную фигуру на пляже
    54-летняя звезда «Секса в большом городе» засветила соблазнительную фигуру на пляже
    54-летняя звезда «Секса в большом городе» засветила соблазнительную фигуру на пляже
    54-летняя звезда «Секса в большом городе» засветила соблазнительную фигуру на пляже
    54-летняя звезда «Секса в большом городе» засветила соблазнительную фигуру на пляже
    54-летняя звезда «Секса в большом городе» засветила соблазнительную фигуру на пляже
    54-летняя звезда «Секса в большом городе» засветила соблазнительную фигуру на пляже

    На пляже Сара Джессика появилась в слитном темно-синем купальнике и восхитила поклонников своей фигурой. Теперь фанаты оставляют в сети весьма лестные комментарии и говорят о том, что сейчас звезда находится в своей лучшей форме. А помогают ей в этом занятия спортом. И хотя, по признанию актрисы, она не является большой поклонницей фитнеса, в тренажерный зал она ходит регулярно.

    Но в то время как одни фанаты Паркер рассматривают ее фигуру, другие обсуждают ее недавнее заявление в эфире радио NPR. На днях актриса призналась, что столкнулась с домогательствами во время съемок в сериале «Секс в большом городе».

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