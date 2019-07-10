54-летняя звезда «Секса в большом городе» засветила соблазнительную фигуру на пляже



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Сара Джессика Паркер instagram.com/sjp_daily/

Звезда восхитила поклонников отличной формой

На днях, 54-летняя Сара Джессика Паркер понежилась на пляже в Хэмптонсе, самом дорогом районе острова Лонг-Айленд. Чтобы не скучать во время приема солнечных ванн, звезда сериала «Секс в большом городе» взяла с собой книгу, которую довольно долго читала, сидя на песке.

На пляже Сара Джессика появилась в слитном темно-синем купальнике и восхитила поклонников своей фигурой. Теперь фанаты оставляют в сети весьма лестные комментарии и говорят о том, что сейчас звезда находится в своей лучшей форме. А помогают ей в этом занятия спортом. И хотя, по признанию актрисы, она не является большой поклонницей фитнеса, в тренажерный зал она ходит регулярно.

Но в то время как одни фанаты Паркер рассматривают ее фигуру, другие обсуждают ее недавнее заявление в эфире радио NPR. На днях актриса призналась, что столкнулась с домогательствами во время съемок в сериале «Секс в большом городе».



