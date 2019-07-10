Фродо созрел: 38-летний Элайджа Вуд впервые станет отцом



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Элайджа Вуд Фото: imdb

Звезды крайне редко выходят в свет вместе

38-летний актер Элайджа Вуд и его девушка Метте-Мари Конгсвед вместе уже больше двух лет, но в сети можно найти лишь несколько совместных снимков пары. Однако вчера днем папарацци удалось сфотографировать актера и его возлюбленную на улицах Лос-Анджелеса. Судя по свежим кадрам, в скором времени они впервые станут родителями.

Напомним, Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед познакомились во время работы над фильмом «В этом мире я больше не чувствую себя как дома» в 2017 году, где актер сыграл главную роль, а Метте выступила одним из продюсеров.



