Рух Південним мостом у Києві частково відновлено: які обмеження діють

Південний міст у Києві розташований на південному сході міста та з'єднує Саперно-Слобідську вулицю на правому березі з проспектом Миколи Бажана на лівому березі

У разі оголошення в столиці червоного рівня небезпеки рух Південним мостом буде знову повністю перекритий

У Києві частково відновили проїзд Південним мостовим переходом. Рух транспорту знову відкрито напрямком з лівого на правий берег Дніпра. Про це повідомляє повідомляє «Главком» із посиланням на КДМА.

Водночас у КМДА попередили: у разі оголошення в столиці червоного рівня небезпеки під час повітряних тривог рух Південним мостом буде знову повністю перекритий в обох напрямках.

Нагадаємо, вранці 22 жовтня рух Південним мостом заблокували в обох напрямках через безпекові заходи після масованого балістичного удару РФ по столиці. Унаслідок ворожої атаки зазнала руйнувань частина інфраструктури метрополітену, розташована безпосередньо на мостовому переході.

Водіїв закликають стежити за оперативними повідомленнями та враховувати можливі обмеження під час планування поїздок між берегами столиці.