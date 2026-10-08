Скандал в університеті Богомольця: студенти вимагають скасувати очне навчання

Студенти наголошують, що в умовах постійних повітряних тривог, обстрілів та перебоїв із комунікаціями рішення виходити на «очку» є безвідповідальним

У Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця виник гучний скандал через наміри ректорату повернути студентів до очного навчання. Дописи обурених здобувачів вищої освіти масово з'являються в соціальній мережі Threads, де молодь закликає адміністрацію вишу та Міністерство охорони здоров'я не наражати їх на небезпеку під час систематичних ворожих атак на столицю, пише «Главком».

Студенти наголошують, що в умовах постійних повітряних тривог, обстрілів та перебоїв із комунікаціями рішення виводити аудиторії на очне навчання є безвідповідальним. За словами здобувачів освіти, за роки повномасштабної війни навчальний заклад так і не спромігся облаштувати надійні бомбосховища. Функцію укриття в університеті виконує так званий «нульовий поверх», де, за словами дописувачів у мережі, під час небезпеки фізично не здатна поміститися навіть половина студентів.

Окреме занепокоєння студентської спільноти викликає стан та розташування гуртожитків. Будівлі розташовані в промисловій зоні столиці, яка вже неодноразово зазнавала влучань, а за кілька сотень метрів від корпусів знаходяться напівзруйновані об'єкти. Окрім безпекового фактора, молодь скаржиться на побутовий колапс: у гуртожитках регулярно зникає електроенергія, відсутнє опалення та навіть холодна вода, що унеможливлює нормальну підготовку до пар.

У соцмережах студенти вимагають залишити змішану форму навчання щонайменше до кінця семестру, аби вони мали змогу перебувати в безпечніших регіонах України та навчатися без загрози для життя.

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«Гуртожитки розташовані в промисловій зоні Києва, поблизу якої вже неодноразово були прильоти. За 300 метрів від гуртожитку напівзруйнована ціла вулиця», – пише користувач мережі з ніком marynaaaaaa__.

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«Понад чотири роки повномасштабної війни, але університет виявився абсолютно нездатним вирішити базові проблеми безпеки», – пише astoianovaa.

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«У Києві останні дні тривоги, атаки, відключення світла і буквально нещодавно у жовту тривогу російський рБПЛА впав недалеко від клінічної бази, де навчаються студенти і після цього нам кажуть «Повертаємося на очне навчання». Ми не просимо скасувати навчання, розуміємо, що медицина неможлива без практики. Але хіба очне навчання за будь-яких умов = якісна освіта??», – обурюється susanaadaanton.

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«Логістичний ад і мости. Шахедами ледь не щодня б'ють по місту, мости через Дніпро регулярно стають цілями, а транспорт паралізується через постійні тривоги. Як взагалі безпечно переїхати з правого берега на лівий (чи навпаки) на ці клінічні бази? Це просто неможливо», – пише darya_starrr.

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«Главком» готовий опублікувати офіційну позицію та роз'яснення адміністрації НМУ імені О. О. Богомольця щодо організації навчального процесу та стану безпекових об'єктів у закладі.

Нагадаємо, від самого ранку 8 жовтня російська армія безперервно атакує Київ ударними безпілотниками. Уранці уламки ворожого БпЛА впали на відкритій території в Голосіївському районі, де загинула одна людина.

Згодом у Солом'янському районі ворожий дрон влучив у чотириповерхову будівлю магазину – пожежу вдалося локалізувати, однак під час пошуково-рятувальної операції під завалами виявили тіла двох загиблих.

Окрім цього, у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків безпілотника спалахнули автомобілі. Загалом від початку доби у столиці загинули троє людей, а кількість поранених зросла до 14 осіб, з яких восьмеро перебувають у лікарнях, зокрема двоє – у тяжкому стані.

До слова, у Голосіївському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці знижено тиск у водопровідній мережі, а в окремих будинках можливе тимчасове припинення водопостачання. Як зазначають у компанії, перебої в роботі системи виникли через повторне знеструмлення окремих водопровідних об’єктів столиці.