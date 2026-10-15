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«Вночі завмираємо, наче перед монстром». Джамала порівняла життя у Києві з фільмом жахів

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Джамала: «Ніхто не знає, як пройде ніч»
фото: Іnstagram/amalajaaa

Джамала пояснила, як війна ділить її життя навпіл

Українська співачка Джамала, яка з родиною мешкає у Києві, висловилася про реалії життя в столиці. Артистка розповіла, як їй вдається поєднувати роботу та виховання дітей на тлі постійних атак. Про це вона розповіла у своєму блозі в Instagram, пише «Главком».

За словами Джамали, вона нібито має два життя у Києві. Вдень її діти ходять до школи, але сидять в укриттях. А вона працює над майбутніми концертами та музикою. «Я в Києві. Живу наче два життя одночасно. Вдень діти ходять до школи, сидять у бомбосховищі, ходять до музичної школи. Знову сидять у бомбосховищі», – поділилася співачка.

«Вночі завмираємо, наче перед монстром». Джамала порівняла життя у Києві з фільмом жахів фото 1
фото: скриншот Іnstagram/amalajaaa

Проте вночі починається інше життя, коли всі завмирають, наче у фільмі жахів, зазначила Джамала. Вона згадала трилер «Пташиний короб» та порівняла його із сюжетом ночі в Києві, коли ніхто не знає, чим вона закінчиться. «А вночі наче ми всі завмираємо перед монстром, як у фільмі «Пташиний короб». Ніхто не знає, як пройде ніч», – додала зірка.

Зазначимо, Джамала пригадала американський постапокаліптичний фільм жахів «Пташиний короб». За сюжетом, у світі сталася трагедія, що змінила існування людства і поставила його під загрозу. Зокрема, на вулицях з’являються невидимі істоти, яких не можна бачити. А ті, хто подивляться на них, божеволіють і вчиняють самогубство.

Співачка Джамала має двох синів Емір-Рахмана і Селіма-Гірая
Співачка Джамала має двох синів Емір-Рахмана і Селіма-Гірая
фото: Іnstagram/amalajaaa

До слова, нещодавно Джамала вперше виступила на одній сцені зі своїми синами. Діти артистки дебютували на сцені Національної опери в Києві під час церемонії премії для вчителів.

Нагадаємо, народна артистка України, співачка кримськотатарського походження Джамала звернулася до міжнародної спільноти після атаки РФ на Київ. Зірка розповіла та показала наслідки російських злочинів у мирних місцях України. Джамала також згадуваа, як її син під час нічного російського обстрілу тримався за неї. А зранку, після гучної ночі, співачка задумалась про те, що світ перестав чути та бачити, яку війну Росія веде проти України.

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Теги: Джамала Київ співачка війна обстріл

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