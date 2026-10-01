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Конфіскований офіс пропагандиста Лебедєва у Києві знову виставлено на продаж

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Конфіскований офіс пропагандиста Лебедєва у Києві знову виставлено на продаж
На першому аукціоні з продажу офісу пропагандиста не було зареєстровано жодного учасника
фото: Фонд державного майна України

Офіс розташований на вул. Саксаганського, 26/26, будинок є пам'яткою архітектури місцевого значення

Фонд державного майна України оголосив аукціон з продажу київського офісу підсанкційного російського дизайнера та пропагандиста Артемія Лебедєва. Офіс було націоналізовано за рішенням Вищого антикорупційного суду. Про це 30 вересня повідомили у Фонді державного майна, інформує «Главком»

Офіс з панорамним краєвидом на центр Києва

Офіс розташований на вул. Саксаганського, 26/26, будинок є пам'яткою архітектури місцевого значення. Загальна його площа: 193,2 кв. м. з панорамним краєвидом на центр Києва.

Будинок на вул. Саксаганського, 26/26, де розташований офіс пропагандиста, є пам'яткою архітектури місцевого значення
Будинок на вул. Саксаганського, 26/26, де розташований офіс пропагандиста, є пам'яткою архітектури місцевого значення
фото: Фонд державного майна України
Офіс має панорамний краєвид на центр Києва
Офіс має панорамний краєвид на центр Києва
фото: Фонд державного майна України

Це вже не перша спроба продати його на відкритому аукціоні у системі Prozorro.Продажі

«На першому аукціоні не було зареєстровано учасників, а під час повторної спроби (з дисконтом 50%) переможця було дискваліфіковано через невідповідність пакета документів вимогам законодавства», – йдеться у повідомленні.

Відтак ФДМУ перезапустив процедуру продажу – лот виставлено за повною стартовою вартістю. Початкова ціна – 14 149 700 грн. Торги призначені на 8 жовтня 2026 року. Реєстрація за посиланням.

Приміщення на вулиці Саксаганського, де роками функціонував офіс київської філії студії російського пропагандиста має дворівневе планування. Офіс був оформлений через офшорну компанію з Британських Віргінських Островів, розповіли у фонді. 

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Офіс був оформлений через офшорну компанію з Британських Віргінських Островів
фото: Фонд державного майна України

«Усі кошти від продажу санкційного та конфіскованого майна спрямують до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та працюватимуть на відновлення України», – йдеться у повідомленні ФДМУ.

Що відомо про Артемія Лєбедєва

Артемій Лебедєв – російський дизайнер, блогер і пропагандист, який публічно підтримує російську окупацію Криму та засуджує Революцію гідності. У 2017 році Служба безпеки України на п'ять років заборонила йому в'їзд до країни через діяльність, спрямовану на шкоду національним інтересам у сфері інформаційної безпеки, він намагався оскаржити це рішення, але суд залишив його без змін.

У січні 2022 року дизайнер потрапив під санкції України, а у лютому 2023 року YouTube заблокував канал Лєбєдєва через підтримку військової агресії Росії проти України.

Пізніше, у березні 2023 року СБУ повідомила Лебедєву про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – за виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України, а також глорифікацію її учасників.

Крім того, Лєбєдєв відвідував територію окупованого заводу «Азовсталь» та сфотографувався на даху Запорізької АЕС, де зняв репортаж для кремлівських медіаресурсів та «розганяв» його через свою півмільйонну аудиторію у соцмережах.

Десятого липня 2023 року Вищий антикорупційний суд повністю задовольнив позов Міністерства юстиції та застосував до Артемія Лебедєва санкцію – стягнення в дохід держави двох квартир у центрі Києва площею 138 кв. м та 193 кв. м. Одна з них розташована на Ярославовому Валу, інша – на вулиці Саксаганського.

У вересні 2023 року Кабмін передав ці активи в управління Фонду держмайна. Тоді у фонді повідомляли, що після державної реєстрації права власності буде розв'язано питання щодо їхньої приватизації або передання в оренду, а кошти від реалізації санкційного майна надходитимуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Першу квартиру Лебедєва – 138,5 м² на Ярославовому Валу з видом на Золоті ворота – вже продали на аукціоні 30 червня 2026 року  за 13,5 млн грн. Переможцем торгів стало ТОВ «Центр досліджень безпілотних систем». Кошти від продажу санкційного майна Лебедєва спрямовують до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

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Теги: Київ нерухомість Фонд державного майна пропагандист

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