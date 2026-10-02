Рух з лівого берега Києва на правий: які автобуси курсують через Дарницький міст
Рух у зворотному напрямку (з правого на лівий берег) здійснюється за раніше затвердженими тимчасовими схемами.
У Києві тимчасово змінено схему руху автобусних маршрутів №22 та №91 під час проїзду з лівого на правий берег. Транспорт спрямовано через Дарницький автомобільно-залізничний міст. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
Автобуси №22 та №91 у напрямку правого берега курсують за такою трасою:
- проспект Миколи Бажана;
- Дніпровська набережна;
- вулиця Березняківська;
- вулиця Юрія Шумського;
- вулиця Петра Радзіня;
- Дарницький автомобільно-залізничний міст;
- Наддніпрянське шосе;
- бульвар Миколи Міхновського;
- Голосіївський проспект, далі – за власними маршрутами.
Рух у зворотному напрямку (з правого на лівий берег) здійснюється за раніше затвердженими тимчасовими схемами.
Раніше повідомлялося, що Південний міст повністю закритий для руху транспорту в обох напрямках. На мосту Метро рух із лівого на правий берег обмежили однією смугою.
Зранку 2 жовтня у Києві виникли серйозні проблеми з рухом між лівим і правим берегами. Зокрема, на мосту Патона повністю перекритий рух із правого на лівий берег – через це утворився величезний затор, зокрема на Печерську. Також великі затори спостерігаються на Дніпровській набережній у напрямку правого берега та на Осокорках. На зупинках у напрямку правого берега – десятки людей. Зокрема, на одній із зупинок очікують громадський транспорт щонайменше 50 пасажирів.
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