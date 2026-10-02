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Рух з лівого берега Києва на правий: які автобуси курсують через Дарницький міст

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух з лівого берега Києва на правий: які автобуси курсують через Дарницький міст
Залізнично-автомобільний мостовий перехід, що в народі називають Дарницький міст, є найширшим мостом столиці
фото: Леонід Андронов

Рух у зворотному напрямку (з правого на лівий берег) здійснюється за раніше затвердженими тимчасовими схемами. 

У Києві тимчасово змінено схему руху автобусних маршрутів №22 та №91 під час проїзду з лівого на правий берег. Транспорт спрямовано через Дарницький автомобільно-залізничний міст. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Автобуси №22 та №91 у напрямку правого берега курсують за такою трасою:

  • проспект Миколи Бажана;
  • Дніпровська набережна;
  • вулиця Березняківська;
  • вулиця Юрія Шумського;
  • вулиця Петра Радзіня;
  • Дарницький автомобільно-залізничний міст;
  • Наддніпрянське шосе;
  • бульвар Миколи Міхновського;
  • Голосіївський проспект, далі – за власними маршрутами.

Рух у зворотному напрямку (з правого на лівий берег) здійснюється за раніше затвердженими тимчасовими схемами. 

Раніше повідомлялося, що Південний міст повністю закритий для руху транспорту в обох напрямках. На мосту Метро рух із лівого на правий берег обмежили однією смугою.

Зранку 2 жовтня у Києві виникли серйозні проблеми з рухом між лівим і правим берегами. Зокрема, на мосту Патона повністю перекритий рух із правого на лівий берег – через це утворився величезний затор, зокрема на Печерську. Також великі затори спостерігаються на Дніпровській набережній у напрямку правого берега та на Осокорках. На зупинках у напрямку правого берега – десятки людей. Зокрема, на одній із зупинок очікують громадський транспорт щонайменше 50 пасажирів. 

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Теги: Київ громадський транспорт метро транспорт міст затор

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