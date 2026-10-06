Голлівудська акторка Єва Лонгорія розповіла, як підтримала Україну на початку повномасштабного вторгнення
Єва Лонгорія неодноразово обирала українські бренди для публічних заходів та фотосесій
Зірка серіалу «Відчайдушні домогосподарки», голлівудська акторка Єва Лонгорія підтримала Україну на початку повномасштабного вторгнення. Про це актриса розповіла в інтервʼю українській підприємиці Тетяні Парфільєвій, пише «Главком».
За словами Єви Лонгорії, вона хотіла підтримати Україну, тож обирала для публічних заходів вбрання від українських брендів. В одному з таких образів зірка вийшла на червону доріжку в Каннах. «Знаєте, коли почалася ця війна, я навмисне одягла в Каннах вбрання від українського дизайнера. Тому що я хотіла висловити свою підтримку Україні», – зазначила акторка.
Минулого року в рамках Тижня Моди на показі Le Défilé L'Oréal Paris Єва Лонгорія також зʼявилася у сукні від українського бренду, від дизайнерки Аліни Баликіної. Тоді актриса обрала чорний корсет із відкритими плечима «Irma» та шовкову спідницю в підлогу.
Крім того, до свого 50-річчя Єва Лонгорія на обкладинці глянцю Madame Figaro Paris з'явилася в кількох образах від українського бренду Anna October.
Акторка позувала у червоній сукні на бретелях та з відкритою спиною, а також у білій сукні-жакеті, білому комбінезоні із вирізами та ще кількох моделях колекції бренду Anna October.
Нагадаємо, українська дизайнерка Катя Сільченко взяла участь у Le Défilé L’Oréal Paris у Парижі. Показ відбувся ввечері на площі Жоффр біля Ейфелевої вежі та відкрив Паризький тиждень моди. Українка вийшла на подіум після акторки Єви Лонгорії та Кари Делевінь.
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