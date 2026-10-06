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Голлівудська акторка Єва Лонгорія розповіла, як підтримала Україну на початку повномасштабного вторгнення

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Єва Лонгорія відома за серіалом «Відчайдушні домогосподарки», фільмами «Бруклін 9-9», «Охоронець» та іншими
фото: Іnstagram.com/evalongoria

Єва Лонгорія неодноразово обирала українські бренди для публічних заходів та фотосесій

Зірка серіалу «Відчайдушні домогосподарки», голлівудська акторка Єва Лонгорія підтримала Україну на початку повномасштабного вторгнення. Про це актриса розповіла в інтервʼю українській підприємиці Тетяні Парфільєвій, пише «Главком».

За словами Єви Лонгорії, вона хотіла підтримати Україну, тож обирала для публічних заходів вбрання від українських брендів. В одному з таких образів зірка вийшла на червону доріжку в Каннах. «Знаєте, коли почалася ця війна, я навмисне одягла в Каннах вбрання від українського дизайнера. Тому що я хотіла висловити свою підтримку Україні», – зазначила акторка.

Минулого року в рамках Тижня Моди на показі Le Défilé L'Oréal Paris Єва Лонгорія також зʼявилася у сукні від українського бренду, від дизайнерки Аліни Баликіної. Тоді актриса обрала чорний корсет із відкритими плечима «Irma» та шовкову спідницю в підлогу.

Єва Лонгорія також зʼявилася у сукні від українського бренду Balykina
Єва Лонгорія також зʼявилася у сукні від українського бренду Balykina
фото: Іnstagram.com/evalongoria

Крім того, до свого 50-річчя Єва Лонгорія на обкладинці глянцю Madame Figaro Paris з'явилася в кількох образах від українського бренду Anna October.

Єва Лонгорія у сукні від українського бренду Anna October
Єва Лонгорія у сукні від українського бренду Anna October
фото: Іnstagram.com/evalongoria

Акторка позувала у червоній сукні на бретелях та з відкритою спиною, а також у білій сукні-жакеті, білому комбінезоні із вирізами та ще кількох моделях колекції бренду Anna October.

Єва Лонгорія у вбранні від українського бренду Anna October
Єва Лонгорія у вбранні від українського бренду Anna October
фото: Іnstagram.com/evalongoria

Нагадаємо, українська дизайнерка Катя Сільченко взяла участь у Le Défilé L’Oréal Paris у Парижі. Показ відбувся ввечері на площі Жоффр біля Ейфелевої вежі та відкрив Паризький тиждень моди.  Українка вийшла на подіум після акторки Єви Лонгорії та Кари Делевінь.

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Теги: акторка голлівудський актор шоубіз мода війна

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Голлівудська акторка Єва Лонгорія розповіла, як підтримала Україну на початку повномасштабного вторгнення
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