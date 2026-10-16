Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 17-18 жовтня

17 та 18 жовтня у Театрі «Золоті ворота» відбудеться прем’єра вистави Hamlet_TBD за мотивами п'єси Тома Стоппарда

Цими вихідними, 17-18 жовтня, у столиці відбудеться низка яскравих культурних подій. Зокрема, у театрах на глядачів чекають прем’єра від театру «Золоті ворота» та моновистава за участю Олесі Жураківської, на концертних майданчиках виступатимуть гурт «ДахаБраха» та Олександр Положинський, а в музеях триватимуть масштабні експозиції Анатолія Криволапа та Анатоля Петрицького.

«Главком» підготував добірку найцікавіших заходів для планування дозвілля 17-18 жовтня.

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Концерти

Концерт Tayanna

18 жовтня у столичному клубі Caribbean Club відбудеться акустичний концерт співачки Tayanna.

Виконавиця презентує камерну програму, до якої увійдуть її відомі композиції у новому аранжуванні. У треклисті концерту – пісні «Фантастична жінка», «Ейфорія», «Космос», «Темна вода», «До води», «Очі дівочі» та «Миленький».

Коли: 18 жовтня.

Місце проведення: Caribbean Club (Карібіан Клаб), вул. Симона Петлюри, 4.

Концерт Олександра Положинського

18 жовтня у столичному клубі Docker Pub відбудеться концерт Олександра Положинського, присвячений 25-річчю заснування гурту «Тартак».

Засновник і колишній фронтмен колективу виконає головні хіти «Тартака» у супроводі сесійних музикантів. У програмі лунатимуть відомі композиції гурту, зокрема «Мене вже немає», «Я не знаю», «Не кажучи нікому», «Знаєш мій день» та «Лицарський хрест».

Коли: 18 жовтня, 19:00.

Місце проведення: Докер Паб (Docker Pub), вул. Богатирська, 25.

Концерт гурту «ДахаБраха»

18 жовтня у столичному Міжнародному центрі культури і мистецтв (МЦКМ) відбудеться сольний концерт гурту «ДахаБраха».

Основою програми стане реліз колективу – альбом «Птах», заглавна композиція якого створена на вірші письменника та військовослужбовця Сергія Жадана. Окрім нових треків, гурт виконає відомі етно-хаос композиції, зокрема «Шо з-під дуба», «Vesna», «Baby», «Янкі», «Монах» та «Karpatskyi rep».

Коли: 18 жовтня, 18:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Виставки

Виставка «Тіло людини»

«Тіло Людини» – це подорож усередину людського організму через десятки інтерактивних зон, реалістичні анатомічні моделі, мультимедійні інсталяції та технології майбутнього.

На площі понад 5 тис. кв. м ви зможете дослідити роботу серця, мозку, легенів, органів чуття, нервової та ендокринної систем, побачити людське тіло в масштабі, який неможливо відчути в підручнику чи на екрані.

На Вас чекають:

понад 19 тематичних зон людського організму

гігантські анатомічні експонати та моделі органів

інтерактивні експерименти та наукові демонстрації

VR та мультимедійні інсталяції

AI-аватари та цифрові помічники

медичні симулятори та практичні активності

лекторій з лікарями та науковцями

фотозони та унікальний контент для соціальних мереж

Коли: щодня з 10:00 до 20:00. Останній вхід – о 19:00.

Місце проведення: Інтерактивний простір, Львівська площа, 8А.

Виставка «Аліса Забой. Наймолодша шістдесятниця»

Національний музей «Київська картинна галерея» презентує виставковий проєкт, присвячений творчості скульпторки Аліси Забой – мисткині з кола українських шістдесятників, яка у 1968 році підписала «Лист 139-ти» на захист політичних в’язнів і зазнала 20-річної заборони на експонування своїх робіт.

В експозиції представлено 16 бронзових скульптур, серед яких присвята Аллі Горській «Пієта – ХХ ст.» (яку після виставки передадуть у дарунок музею), життєствердна робота «Зáспів» (демонструється вперше) та серія пластичних робіт «Марія». Експозицію доповнює слайд-шоу з архівних світлин про експедиції шістдесятників та діяльність хору «Гомін».

Коли: з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок.

Місце проведення: Київська картинна галерея, вул. Терещенківська, 9.

Виставка Анатолія Криволапа «Світло і колір»

Національний музей «Київська картинна галерея» презентує персональну виставку класика сучасного українського мистецтва, лауреата Шевченківської премії Анатолія Криволапа. Цей проєкт підсумовує світоглядні й живописні пошуки автора за останні 25 років і завершує цикл його ювілейних виставок.

В експозиції представлено пейзажі, що досліджують зміну світла та кольору протягом добового циклу – від сонячного дня до містичної ночі. Через мінімалізм і насичені колірні площини художник створює монументальні метафори природи, де більшість робіт експонується вперше.

Виставковий простір доповнено мультимедійними матеріалами та спеціально розробленим освітленням, яке підкреслює взаємодію барв.

Коли: з 16 вересня.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Виставка «Анатоль Петрицький: Перевідкриття»

Виставка присвячена Анатолю Петрицькому – представнику українського авангарду й одному з провідних українських сценографів ХХ століття. Його творчість зазвичай розглядають фрагментарно: окремо станковий живопис, сценографію, портрети діячів культури та дизайнерські експерименти. Експозиція пропонує побачити ці напрями разом, адже в усіх жанрах Петрицького є перформативність.

Сучасний український візуальний стиль зазвичай пов'язують з Георгієм Нарбутом і Василем Кричевським. Проте пошуки форми й образу тривали й пізніше, і Петрицький був одним з тих, хто їх продовжували. У 1920-1930-х роках він, як і інші митці його покоління, працював в умовах дедалі жорсткішої радянської культурної політики.

Його роботи нерідко зводять до яскравих кольорів і етнографічних мотивів, тобто до так званої шароварщини. Виставка показує, що це спрощення: авторське послання в його творах варто шукати на маргінесах, а не в декоративному центрі.

В експозиції представлені оригінальні ескізи костюмів і декорацій, частина яких не експонувалася понад 50 років. Окремо показані авангардні костюми для вистав 1920-х років: це реальні сценічні об'єкти, які дають уявлення про експерименти художника з формою та простором. Також музей виставляє рідкісні кадри зі скляних негативів, що допомагають відтворити театральний контекст його робіт.

Коли: до 25 жовтня, вівторок – неділя з 11:00 до 19:00.

Місце проведення: Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул. Лаврська, 9.

Музичні та літературні вечори

Національний будинок музики презентує вечір італійської класики

У Києві відбудеться концерт Національного будинку музики, присвячений італійській музичній традиції. Програма об'єднає духовні твори, оперні арії, інструментальну ансамблеву музику та популярні неаполітанські пісні.

Глядачам презентують твори Джованні Баттіста Перґолезі, Антоніо Вівальді, Джузеппе Верді, Джоаккіно Россіні, Джакомо Пуччіні, а також кіномузику Ніно Роти. Концепція вечора будується навколо вокальної природи італійської мелодики, де інструментальні партії флейти, віолончелі та фортепіано наслідують манеру людського голосу.

Коли: 18 жовтня, 18:00.

Місце проведення: Софія Київська, вул. Володимирська, 24.

Театри

Моновистава Олесі Жураківської «Усі найкращі речі»

Моновистава «Усі найкращі речі» – це перший досвід у цьому жанрі як для головної режисерки Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Тамари Трунової, так і для провідної акторки Олесі Жураківської. В основу вистави покладено п'єсу Every Brilliant Thing британського драматурга Дункана Макміллана, створену у співавторстві з коміком Джоном Донахью. Текст написаний у жанрі стендапу, що поєднує гумор та глибокий сторителінг.

Коли: 17 вересня, 14:00.

Місце проведення: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, пр-т Броварський, 25.

Вистава «Варшавська мелодія»

«Варшавська мелодія» за п'єсою Леоніда Зоріна – це лірична драма про кохання, яке зіштовхується з жорсткими політичними реаліями післявоєнної доби.

За сюжетом, колишній фронтовик Віктор та студентка консерваторії родом із Польщі Гелена випадково знайомляться у післявоєнні роки. Між ними спалахує глибоке почуття, однак на заваді щастю стає радянський закон про заборону шлюбів із іноземцями. Попри вимушену розлуку та відстань, герої зберігають це почуття крізь роки.

Головні ролі у постановці виконують Аліса Тункевич та В’ячеслав Ніколенко.

Коли: 17 жовтня, 17:00.

Місце проведення: Театр Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5 (м. «Театральна»).

Вистава «За двома зайцями»

У столиці відбудеться показ класичної української комедії «За двома зайцями» за п'єсою Михайла Старицького. Режисером-постановником оновленої адаптації виступив народний артист України Анатолій Гнатюк.

Постановка поєднує класичний гумор, живу музику та вокальні номери. У виставі беруть участь відомі українські актори: Тамара Яценко, яка понад 800 разів виходила на сцену в ролі Проні Прокопівни, Анатолій Гнатюк (більше 300 виконань ролі Голохвастова) та народна артистка України Оксана Пекун. Також у постановці задіяні Олег Коваленко, Дарина Завгородня, Діана Небось і Микита Марченко. Продюсер проєкту – Олег Шпанчук.

Коли: 17 жовтня, 18:00.

Місце проведення:Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Театр «Золоті ворота» презентує прем’єру вистави Hamlet_TBD

17 та 18 жовтня у Київському академічному театрі «Золоті ворота» відбудеться прем’єра вистави Hamlet_TBD за мотивами п'єси британського драматурга Тома Стоппарда «Розенкранц і Гільденстерн мертві».

Режисеркою вистави виступила Тетяна Костинюк, а сценографію створила Рая Ідрісова.

Творча команда доповнила класичні тексти Шекспіра та Стоппарда власними рефлексіями акторів і сучасним українським контекстом. Постановка осмислює досвід життя під час повномасштабної війни – відчуття невизначеності, втрату контролю, пошук власної ідентичності та спроби адаптуватися до реальності, правила якої ніхто не пояснював. Наскрізною метафорою вистави є карти Таро як символ пошуку знаків та орієнтирів у невизначеному майбутньому.

У виставі задіяні актори: Анастасія Бабій, Ян Корнєв, Дмитро Короленко, Христя Люба, Тетяна Остапенко, Вадим Охоцький, Дарʼя Пльондер, Марія Шуліка та Роман Ясіновський.

Коли: 17-18 жовтня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Мюзикл «Чикаго»

У Київському національному академічному театрі оперети презентують легендарний мюзикл «Чикаго» Джона Кандера. Постановка занурює глядачів в атмосферу Чикаго 1920-х років – джазу, пристрасті, гучних скандалів та гонитви за славою. Глядачам обіцяють масштабне шоу, що поєднує вокал, складну хореографію та драматичну гру під супровід відомих світових хітів.

Коли: 17-18 жовтня, 18:00.

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.