Джеки Чан не будет принимать участие в фильме «Час Пик 4»



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Джеки Чан и Крис Такер

Буквально несколько дней назад Джеки Чан и Крис Такер всполошили поклонников и таблоиды намёком на продолжение любимой миллионами зрителей франшизы «Час Пик»

Однако все слишком рано обрадовались, поскольку звезда «Доспехов бога» быстро отреагировал на возникшие слухи и опроверг их, заявив, что не вовлечён ни в съёмки «Часа Пик 4», ни в съёмки сиквела «Каратэ-пацана».

Три дня назад Джеки Чан отпраздновал своё 65-летие, и его коллега Крис Такер поздравил актёра в своем профиле в Instagram, опубликовав совместное фото. Одним постом он не ограничился и поделился с подписчиками снимком, на котором они с Джеки показывают цифру четыре. Разумеется, фанаты и журналисты расценили это как намёк на возвращение актёров в очередном сиквеле фильма «Час Пик». Но, к сожалению, представители Чана поспешили опровергнуть возникшие слухи: «Мы заметили, что в сети распространяется информация об участии г-на Чана в фильмах "Час Пик 4" и "Каратэ-пацан 2". Заявляем, что она является ложной».

Это странно, так как в конце января Крис Такер в подкасте Winging It объявил, что разработка сиквела уже началась: «Мы ещё не приступили к непосредственному производству фильма. Мы работаем над сценарием. Джеки хочет сделать это. Я хочу сделать это. И студия тоже этого хочет».

Хотя участие Джеки Чана во франшизе теперь под большим вопросом, на повестке дня всё ещё остается слух о том, что «Час Пик» могут перезагрузить с женщинами на главных ролях, о чём в марте сообщило издание That Hashtag Show. Напомним, что последняя, третья часть франшизы вышла на экраны больше десяти лет назад, в 2007 году, и с тех пор создатели не могли запустить в производство продолжение.