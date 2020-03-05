Дженнифер Энистон показала завораживающий вид из своего особняка



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51-летняя Дженнифер Энистон живет в особняке на одном из голливудских холмов в Беверли-Хиллз

Актрисе открывается панорамный вид на город

Звезда сериала «Друзья», 51-летняя Дженнифер Энистон показала, где уединяется от шумихи вокруг ее личной жизни и наслаждается умиротворением. Дженнифер встает с рассветом, чтобы успеть за день сделать все возможные дела. Поэтому ей удается застать впечатляющий пейзаж, который виден из сада ее роскошного особняка. Актриса запечатлела восход солнца над Голливудом, «зацепив» часть территории дома.

instagram.com/jenniferaniston

Поклонники оценили идеальный зеленый газон, аккуратно выстриженные кусты, мягкое освещение и потрясающих вид на Лос-Анджелес. Фанаты актрисы заявили, что у нее настоящее райское место на заднем дворе.

Дом был построен в 1970-х годах. Вместе с дизайнером Стивеном Шадли актриса создала для себя место, где хочется проводить всё свое время. О своем жилище Дженнифер отзывается с теплом.

«Мой дом - это как большое объятие. Здесь можно отвлечься от суматохи, я люблю его тишину. У этого дома гламурная голливудская история - представляю, как здесь играли на пианино, а в соседней комнате смеялись шумные компании», — цитирует Энистон Daily Mail.

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