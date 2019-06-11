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    Шоу-биз

    Леди Гага рассказала правду о романе с Брэдли Купером

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    Леди Гага и Брэдли Купер - Леди Гага рассказала правду о романе с Брэдли Купером
    Леди Гага и Брэдли Купер

    Певица ответила со сцены на нападки поклонников

    Королеву эпатажа Леди Гагу продолжают винить в расставании самой красивой пары Голливуда – Ирины Шейк и Брэдли Купера. Поклонники пары замучили певицу нападками. Они уверены, что проблемы в семье знаменитостей начались во время съемок оскароносного фильма «Звезда родилась», в котором Купер и Гага сыграли влюбленных.

    Во время выступления Леди Гаги на концерте в Лос-Анджелесе из зала начали доноситься крики: «Где Брэдли?». Певица ответила довольно резко.

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    Леди Гага рассказала правду о романе с Брэдли Купером
    Леди Гага рассказала правду о романе с Брэдли Купером
    Леди Гага рассказала правду о романе с Брэдли Купером
    Леди Гага рассказала правду о романе с Брэдли Купером
    Леди Гага рассказала правду о романе с Брэдли Купером
    Леди Гага рассказала правду о романе с Брэдли Купером
    Леди Гага рассказала правду о романе с Брэдли Купером
    Леди Гага рассказала правду о романе с Брэдли Купером
    Леди Гага рассказала правду о романе с Брэдли Купером
    Леди Гага рассказала правду о романе с Брэдли Купером
    Леди Гага рассказала правду о романе с Брэдли Купером
    Леди Гага рассказала правду о романе с Брэдли Купером
    Леди Гага рассказала правду о романе с Брэдли Купером
    Леди Гага рассказала правду о романе с Брэдли Купером

    «И кое-что еще. Отстаньте или будьте добрее», – заметила артистка, не забыв ввернуть в свою речь нецензурные слова.

    Исполнительница продолжает настаивать, что с партнером по съемочной площадке ее связывают только дружеские отношения. Это подтверждают и люди из близкого окружения актера. По их словам, Брэдли не стал бы заводить роман с коллегой.

    «Сразу начинать другие отношения – не его кредо. Он бы так не поступил», – цитирует инсайдера в окружении актера газета The Sun.

     

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