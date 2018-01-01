Леонардо Ди Каприо, Марго Робби и Брэд Питт сыграют в фильме Квентина Тарантино о Чарльзе Мэнсоне

Издание Deadline сообщило, что в Голливуде намечаются съемки очень масштабного проекта с участием ярких мировых звезд.

Квентин Тарантино задумал снять фильм о знаменитом преступнике, убийце Чарльзе Мэнсоне и его секте «Семья». Производством будет заниматься компания Sony, а дата премьеры запланирована на 9 августа 2019 года. Как сообщает издание, Квентин находится на финальной стадии переговоров с Леонардо Ди Каприо, который исполнит одну из ведущих



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Издание Deadline сообщило, что в Голливуде намечаются съемки очень масштабного проекта с участием ярких мировых звезд.

Квентин Тарантино задумал снять фильм о знаменитом преступнике, убийце Чарльзе Мэнсоне и его секте «Семья». Производством будет заниматься компания Sony, а дата премьеры запланирована на 9 августа 2019 года.

Как сообщает издание, Квентин находится на финальной стадии переговоров с Леонардо Ди Каприо, который исполнит одну из ведущих ролей - стареющего безработного актера. Кроме того, режиссер предложил роль одной из самых известных жертв секты - Шэрон Тейт, актрисы и жены Романа Полански, зверски убитой преступниками в своем доме, - Марго Робби. Если участие обоих актеров получит официальное подтверждение, это будет их второй совместной работой со времен фильма «Волк с Уолл-стрит».

Также по информации Deadline, в проекте будут задействованы Брэд Питт и Том Круз, а дата премьеры будет приурочена к 50-й годовщине смерти Шэрон Тейт.

Джерело: Hello!