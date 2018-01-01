Сеть восхищается 7-летней актрисой, которой пророчат «Оскар»

В Голливуде появилась самая юная и трогателная актриса

Вчера на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards 2018. Ее гостями стал целый ряд знаменитостей, пришедших пополнить копилку своих наград или поддержать и порадоваться за коллег. В их числе Анджелина Джоли, Риз Уизерспун, Николь Кидман, Александр Скарсгард, Диана Крюгер и Норман Ридус, Эмилия Кларк, Марго Робби, Джессика Честейн,



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В Голливуде появилась самая юная и трогателная актриса

Вчера на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards 2018. Ее гостями стал целый ряд знаменитостей, пришедших пополнить копилку своих наград или поддержать и порадоваться за коллег. В их числе Анджелина Джоли, Риз Уизерспун, Николь Кидман, Александр Скарсгард, Диана Крюгер и Норман Ридус, Эмилия Кларк, Марго Робби, Джессика Честейн, Джессика Бил, Джозеф Файнс, Хайди Клум, Сирша Ронан и многие другие.

Но главной звездой красной дорожки премии стала семилетняя актриса Бруклин Принс получила приз в номинации «Лучшая юная актриса» за роль в фильме «Проект Флорида». Картина рассказывает о детях, которые на летних каникулах предоставлены сами себе. Они веселятся, но постоянно сталкиваются с проблемами взрослого мира, потому что живут не в самом благополучном районе Орландо.

Телезрители и гости премии были растроганы детской непосредственностью и искренней радостью девочки на сцене во время вручения статуэтки. Бруклин Принс не смогла сдержать эмоций и расплакалась прямо на сцене.

Во время благодарственной речи Бруклин сказала, что награда для неё — огромная честь и все номинанты тоже ее достойны. Среди них — Миллисент Симмондс, Маккенна Грейс, Дафни Кин и Джейкоб Трамбле. По голливудской традиции (опять же — совсем как взрослая) Бруклин со сцены поблагодарила всю команду фильма. «Главное — мы должны помочь таким, как Халли и Муни (главные герои фильма «Проект Флорида». — Прим.ред.). Это настоящая проблема, и мы должны действовать!»

Зал растрогался, встретил речь Бруклин шумными овациями и добрым смехом.

По материалам: Tatler