Поклонники уверенны, что у Кайли Дженнер случились преждевременные роды

20-летняя Кайли Дженнер не спешит комментировать свою беременность от 25-летнего рэпера Трэвиса Скотта.

Поклонники теледивы уверены, что она и в самом деле готовится стать мамой в первый раз. Дело в том, что Кайли уже очень давно не попадала в объективы папарацци, даже в Instagram она публикует снимки, на которых нельзя рассмотреть ее фигуру. Теперь же в Сети и вовсе поползли слухи о преждевременных родах девушки! Сплетники



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20-летняя Кайли Дженнер не спешит комментировать свою беременность от 25-летнего рэпера Трэвиса Скотта.

Поклонники теледивы уверены, что она и в самом деле готовится стать мамой в первый раз. Дело в том, что Кайли уже очень давно не попадала в объективы папарацци, даже в Instagram она публикует снимки, на которых нельзя рассмотреть ее фигуру.

Теперь же в Сети и вовсе поползли слухи о преждевременных родах девушки! Сплетники утверждают, что Кайли на днях попала в больницу из-за осложнений и многие уверены, что телезвезда уже стала мамой.

Приближенные к Кайли источники утверждают, что она решила скрывать свою беременность до последнего, устав от повышенного внимания публики к собственной персоне. Кажется, в это не так-то просто поверить.

Джерело: graziamagazine.ru