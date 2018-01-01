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    Шоу-биз

    Поклонники уверенны, что у Кайли Дженнер случились преждевременные роды

    20-летняя Кайли Дженнер не спешит комментировать свою беременность от 25-летнего рэпера Трэвиса Скотта.
     Поклонники теледивы уверены, что она и в самом деле готовится стать мамой в первый раз. Дело в том, что Кайли уже очень давно не попадала в объективы папарацци, даже в Instagram она публикует снимки, на которых нельзя рассмотреть ее фигуру. Теперь же в Сети и вовсе поползли слухи о преждевременных родах девушки! Сплетники
    • 14 Сiчня, 15:26
    • Розсилка

    20-летняя Кайли Дженнер не спешит комментировать свою беременность от 25-летнего рэпера Трэвиса Скотта.

     Поклонники теледивы уверены, что она и в самом деле готовится стать мамой в первый раз. Дело в том, что Кайли уже очень давно не попадала в объективы папарацци, даже в Instagram она публикует снимки, на которых нельзя рассмотреть ее фигуру.

    Теперь же в Сети и вовсе поползли слухи о преждевременных родах девушки! Сплетники утверждают, что Кайли на днях попала в больницу из-за осложнений и многие уверены, что телезвезда уже стала мамой.

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    Поклонники уверенны, что у Кайли Дженнер случились преждевременные роды
    Поклонники уверенны, что у Кайли Дженнер случились преждевременные роды
    Поклонники уверенны, что у Кайли Дженнер случились преждевременные роды
    Поклонники уверенны, что у Кайли Дженнер случились преждевременные роды
    Поклонники уверенны, что у Кайли Дженнер случились преждевременные роды
    Поклонники уверенны, что у Кайли Дженнер случились преждевременные роды
    Поклонники уверенны, что у Кайли Дженнер случились преждевременные роды

    Приближенные к Кайли источники утверждают, что она решила скрывать свою беременность до последнего, устав от повышенного внимания публики к собственной персоне. Кажется, в это не так-то просто поверить.

    Джерело: graziamagazine.ru

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