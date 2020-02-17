Лобода показала «пьяные танцы» 16-летней давности (видео)



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«Уже тогда зажигала красотка», - комментируют видео поклонники звезды Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Светлана была участницей группы в 2004 году

Светлана Лобода опубликовала архивное видео с кастинга в «ВиаГру». На кадрах девушка очень активно танцует с другими претендентками на место в группе. При этом она облачена в футболку, лосины и ботфорты на каблуке. В то время Светлана имела длинные темные волосы.

«Пьяные танцы начались еще 16 лет назад», — с иронией написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 15 Фев 2020 в 4:38 PST

Поклонники были впечатлены увиденным. Некоторые поддержали звезду, заметив, что она всегда прекрасно двигалась на сцене. «Ну честно, танец и вправду смотрелся как-то странно!», «Уже тогда все поняли, кто будет строить новый Рим»,— прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Светлана была участницей группы «ВИА-Гра» в 2004 году. Она гастролировала с коллективом, а в конце года девушка покинула группу и записала первый сингл. Спустя пять лет она выступила с песней «Be My Valentine» на конкурсе «Евровидение» от Украины.