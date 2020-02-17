  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Лобода показала «пьяные танцы» 16-летней давности (видео)

    • Розсилка
    <p>&laquo;Уже тогда зажигала красотка&raquo;, - комментируют видео поклонники звезды</p> <div></div> - Лобода показала «пьяные танцы» 16-летней давности (видео)

    «Уже тогда зажигала красотка», - комментируют видео поклонники звезды

    Фото: instagram.com/lobodaofficial/

    Светлана была участницей группы в 2004 году

    Светлана Лобода опубликовала архивное видео с кастинга в «ВиаГру». На кадрах девушка очень активно танцует с другими претендентками на место в группе. При этом она облачена в футболку, лосины и ботфорты на каблуке. В то время Светлана имела длинные темные волосы.

    «Пьяные танцы начались еще 16 лет назад», — с иронией написала она.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

    Поклонники были впечатлены увиденным. Некоторые поддержали звезду, заметив, что она всегда прекрасно двигалась на сцене. «Ну честно, танец и вправду смотрелся как-то странно!», «Уже тогда все поняли, кто будет строить новый Рим»,— прокомментировали пост подписчики.

    Напомним, что Светлана была участницей группы «ВИА-Гра» в 2004 году. Она гастролировала с коллективом, а в конце года девушка покинула группу и записала первый сингл. Спустя пять лет она выступила с песней «Be My Valentine» на конкурсе «Евровидение» от Украины.

     Читайте также: 39-летний Маколей Калкин снялся для глянца и прокомментировал слухи о педофилии Майкла Джексона (фото)
    знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ