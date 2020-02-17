  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Лайма Вайкуле дала эксклюзивный концерт ко Дню влюбленных в Киеве (фото)

    • Розсилка
    <p>Лайма Вайкуле исполнила любимые песни</p> <div></div> - Лайма Вайкуле дала эксклюзивный концерт ко Дню влюбленных в Киеве (фото)

    Лайма Вайкуле исполнила любимые песни

    Фото: Ольга Закревская

    Киевская публика тепло принимала певицу

    14 февраля в столичном Caribbean Club Concert-Hall с аншлагом прошел концерт легендарной латвийской певицы Лаймы Вайкуле. К самому романтичному празднику года, Дню всех влюбленных, киевский концерт-холл устроил эксклюзивный вечер и подарил поклонникам особое выступление любимой артистки.

    В камерной атмосфере Caribbean Club Лайма Вайкуле исполнила любимые песни: «Легкой джазовой походкой», «Листья жёлтые», «Вернисаж», «Акапулько», «Еще не вечер», «Я за тебя молюсь», «Я вышла на Пикадилли» и другие. Кроме хитов, певица спела несколько новых песен, среди которых «Муму» и «Мой муз».

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Лайма Вайкуле дала эксклюзивный концерт ко Дню влюбленных в Киеве (фото)
    Лайма Вайкуле дала эксклюзивный концерт ко Дню влюбленных в Киеве (фото)
    Лайма Вайкуле дала эксклюзивный концерт ко Дню влюбленных в Киеве (фото)
    Лайма Вайкуле дала эксклюзивный концерт ко Дню влюбленных в Киеве (фото)
    Лайма Вайкуле дала эксклюзивный концерт ко Дню влюбленных в Киеве (фото)
    Лайма Вайкуле дала эксклюзивный концерт ко Дню влюбленных в Киеве (фото)
    Лайма Вайкуле дала эксклюзивный концерт ко Дню влюбленных в Киеве (фото)
    Лайма Вайкуле дала эксклюзивный концерт ко Дню влюбленных в Киеве (фото)
    Лайма Вайкуле дала эксклюзивный концерт ко Дню влюбленных в Киеве (фото)
    Лайма Вайкуле дала эксклюзивный концерт ко Дню влюбленных в Киеве (фото)
    Лайма Вайкуле дала эксклюзивный концерт ко Дню влюбленных в Киеве (фото)
    Лайма Вайкуле дала эксклюзивный концерт ко Дню влюбленных в Киеве (фото)
    Лайма Вайкуле дала эксклюзивный концерт ко Дню влюбленных в Киеве (фото)
    Лайма Вайкуле дала эксклюзивный концерт ко Дню влюбленных в Киеве (фото)
    Фото: Ольга Закревская

    «Я очень люблю выступать в Киеве! Мне здесь очень комфортно. Чем чаще я приезжаю, тем больше привыкаю. Мне Киев с каждым разом становится роднее!», - призналась звезда после концерта.

     Читайте также: 39-летний Маколей Калкин снялся для глянца и прокомментировал слухи о педофилии Майкла Джексона (фото)
    знаменитости певица шоу-бизнес музыка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ