Лайма Вайкуле дала эксклюзивный концерт ко Дню влюбленных в Киеве (фото)



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Лайма Вайкуле исполнила любимые песни Фото: Ольга Закревская

Киевская публика тепло принимала певицу

14 февраля в столичном Caribbean Club Concert-Hall с аншлагом прошел концерт легендарной латвийской певицы Лаймы Вайкуле. К самому романтичному празднику года, Дню всех влюбленных, киевский концерт-холл устроил эксклюзивный вечер и подарил поклонникам особое выступление любимой артистки.

В камерной атмосфере Caribbean Club Лайма Вайкуле исполнила любимые песни: «Легкой джазовой походкой», «Листья жёлтые», «Вернисаж», «Акапулько», «Еще не вечер», «Я за тебя молюсь», «Я вышла на Пикадилли» и другие. Кроме хитов, певица спела несколько новых песен, среди которых «Муму» и «Мой муз».

«Я очень люблю выступать в Киеве! Мне здесь очень комфортно. Чем чаще я приезжаю, тем больше привыкаю. Мне Киев с каждым разом становится роднее!», - призналась звезда после концерта.