Умерла экс-любовница принца Гарри



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Гарри и Кэролайн пришлось расстаться из-за того, что о них стало известно прессе instagram.com/carolineflack/

Основная версия следствия — суицид

16 февраля в зарубежной прессе появилась трагическая новость о смерти 40-летней Кэролайн Флэк. Эту информацию журналистам CNN подтвердил адвокат бывшей телеведущей и актрисы. Родственники звезды принимают соболезнования от ее многочисленных друзей.

Тело Кэролайн полиция нашла в ее квартире, расположенной в восточной части Лондона. Пока основная версия следствия — суицид. По словам официальных представителей актрисы, она испытывала серьезный стресс из-за обвинений в нападении на своего экс-бойфренда Льюиса Бертона.

Напомним, что в 2011 году у женщины был непродолжительный роман с принцем Гарри. Он всеми силами старался забыть возлюбленную Челси Дэйви, которая ушла от него, заявив, что она не предназначена для роли члена королевской семьи.

Несмотря на то, что отношения развивались стремительно, Гарри и Кэролайн пришлось расстаться из-за того, что о них стало известно прессе. Позднее Флэк в своей автобиографии написала: «Как только об этой истории узнал мир, все закончилось. Нам пришлось прекратить встречаться. Я больше не была телеведущей Кэролайн Флэк, я стала Кэролайн Флэк, помешательством принца Гарри».