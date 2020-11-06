Эмили Ратаковски в бикини показала идеальное тело на 20 неделе беременности

Пост Ратаковски собрал 20 тысяч лайков

Беременная американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски снялась в рекламной кампании собственного бренда купальников Inamorata Woman. Фотографии появились в официальном Instagram-аккаунте марки.

На размещенном кадре 29-летняя манекенщица позирует боком к камере в оранжевом бикини с фирменным голубым принтом и в белом халате. Она представила купальный костюм модели Neptune из новой коллекции своей марки.

instagram.com/inamoratawoman/

Пост Ратаковски собрал 20 тысяч лайков. Покупатели восхитились новинкой и демонстрировавшей ее манекенщицей. «Твой живот еще такой маленький и такой прекрасный!», «Идеальное тело на 20 неделе», «Потрясающая женщина, ты будешь отличной матерью», «Этот бикини тебе к лицу в новом положении», «Не могу дождаться, когда получу свой заказ!» — похвалили они.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.



Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!



«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.