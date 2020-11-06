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    Шоу-биз

    Эмили Ратаковски в бикини показала идеальное тело на 20 неделе беременности

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    Модель Эмили Ратаковски - Эмили Ратаковски в бикини показала идеальное тело на 20 неделе беременности
    Модель Эмили Ратаковски
    Фото: @inamoratawoman

    Пост Ратаковски собрал 20 тысяч лайков

    Беременная американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски снялась в рекламной кампании собственного бренда купальников Inamorata Woman. Фотографии появились в официальном Instagram-аккаунте марки.

    На размещенном кадре 29-летняя манекенщица позирует боком к камере в оранжевом бикини с фирменным голубым принтом и в белом халате. Она представила купальный костюм модели Neptune из новой коллекции своей марки.

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    instagram.com/inamoratawoman/

    Пост Ратаковски собрал 20 тысяч лайков. Покупатели восхитились новинкой и демонстрировавшей ее манекенщицей. «Твой живот еще такой маленький и такой прекрасный!», «Идеальное тело на 20 неделе», «Потрясающая женщина, ты будешь отличной матерью», «Этот бикини тебе к лицу в новом положении», «Не могу дождаться, когда получу свой заказ!» — похвалили они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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