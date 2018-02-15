Элтона Джона ударили по лицу во время концерта. Появилось видео

Мзыканту понадобилось время, чтобы восстановиться о неожиданного удара

В ходе недавнего концерта легендарного британского певца Элтона Джона один из фанатов бросил ему в лицо бусы. Украшение попало прямо в зубы артисту, от чего он на некоторое время перестал петь. Эксцентричная выходка одного из слушателей произошла прямо во время выступления в Caesars Palace в Лас-Вегасе. В тот момент артист исполнял песню Saturday



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Элтон Джон

Мзыканту понадобилось время, чтобы восстановиться о неожиданного удара

В ходе недавнего концерта легендарного британского певца Элтона Джона один из фанатов бросил ему в лицо бусы. Украшение попало прямо в зубы артисту, от чего он на некоторое время перестал петь.

Эксцентричная выходка одного из слушателей произошла прямо во время выступления в Caesars Palace в Лас-Вегасе. В тот момент артист исполнял песню Saturday night's Alright for Fighting.

70-летний Элтон был поражен таким поступком и остановил свое выступление. Видео, запечатлевшее инцидент, появилось на странице одной из поклонниц певца в Instagram. В ролик видно, что после удара артист в первую очередь проверил собственные зубы. Свидетели рассказывают, что продолжить выступление Элтон Джон смог лишь через полминуты после инцидента.

Допис, поширений ROCKET GIRLNO FB (@_valentinacrepax_) 15 Лют 2018 р. о 1:07 PST

Как сообщалось ранее, в данный момент артист готовится к масштабному всемирному туру, который поставит точку в его карьере. Музыкант уходит со сцены в связи с болезнью.

Джерело: ТСН