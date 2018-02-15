Элтона Джона ударили по лицу во время концерта. Появилось видео
- Сьогодні, 17:17
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Мзыканту понадобилось время, чтобы восстановиться о неожиданного удара
В ходе недавнего концерта легендарного британского певца Элтона Джона один из фанатов бросил ему в лицо бусы. Украшение попало прямо в зубы артисту, от чего он на некоторое время перестал петь.
Эксцентричная выходка одного из слушателей произошла прямо во время выступления в Caesars Palace в Лас-Вегасе. В тот момент артист исполнял песню Saturday night's Alright for Fighting.
70-летний Элтон был поражен таким поступком и остановил свое выступление. Видео, запечатлевшее инцидент, появилось на странице одной из поклонниц певца в Instagram. В ролик видно, что после удара артист в первую очередь проверил собственные зубы. Свидетели рассказывают, что продолжить выступление Элтон Джон смог лишь через полминуты после инцидента.
Как сообщалось ранее, в данный момент артист готовится к масштабному всемирному туру, который поставит точку в его карьере. Музыкант уходит со сцены в связи с болезнью.
Джерело: ТСН