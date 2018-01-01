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    Вокалист Metallica исполнит свою первую роль в кино

    Джеймсу Хетфилду достанется роль офицера полиции
    Джеймс Хетфилд, фронтмен легендарной группы Metallica, вошел в актерский состав байопика «Чрезвычайно порочный, ужасно злой и мерзкий». Главную роль в фильме о серийном убийце Теде Банди исполняет Зак Эфрон. Девушку маньяка, которая много лет не догадывалась о преступлениях возлюбленного, играет Лили Коллинз. Хетфилд перевоплотится в
    • Сьогодні, 11:54
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    Джеймс Хетфилд
    Джеймс Хетфилд

    Джеймсу Хетфилду достанется роль офицера полиции

    Джеймс Хетфилд, фронтмен легендарной группы Metallica, вошел в актерский состав байопика «Чрезвычайно порочный, ужасно злой и мерзкий».

    Главную роль в фильме о серийном убийце Теде Банди исполняет Зак Эфрон. Девушку маньяка, которая много лет не догадывалась о преступлениях возлюбленного, играет Лили Коллинз.

    Хетфилд перевоплотится в офицера полиции Боба Хейворда, он первым арестовал Теда Банди в 1975 году. Однако позже тот был отпущен на свободу и совершил еще десятки убийств. Для музыканта появление в триллере станет первой серьезной ролью в кино.

    Также в ленте «Чрезвычайно порочный, ужасно злой и мерзкий» сыграют Кая Скоделарио, Хэйли Джоэл Осмент, Джим Парсонс, Анджела Сарафян, Джон Малкович и Джеффри Донован. \

    Джерело: Киноафиша

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