Вокалист Metallica исполнит свою первую роль в кино

Джеймсу Хетфилду достанется роль офицера полиции

Джеймс Хетфилд, фронтмен легендарной группы Metallica, вошел в актерский состав байопика «Чрезвычайно порочный, ужасно злой и мерзкий». Главную роль в фильме о серийном убийце Теде Банди исполняет Зак Эфрон. Девушку маньяка, которая много лет не догадывалась о преступлениях возлюбленного, играет Лили Коллинз. Хетфилд перевоплотится в



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Джеймс Хетфилд

Джеймсу Хетфилду достанется роль офицера полиции

Джеймс Хетфилд, фронтмен легендарной группы Metallica, вошел в актерский состав байопика «Чрезвычайно порочный, ужасно злой и мерзкий».

Главную роль в фильме о серийном убийце Теде Банди исполняет Зак Эфрон. Девушку маньяка, которая много лет не догадывалась о преступлениях возлюбленного, играет Лили Коллинз.

Хетфилд перевоплотится в офицера полиции Боба Хейворда, он первым арестовал Теда Банди в 1975 году. Однако позже тот был отпущен на свободу и совершил еще десятки убийств. Для музыканта появление в триллере станет первой серьезной ролью в кино.

Также в ленте «Чрезвычайно порочный, ужасно злой и мерзкий» сыграют Кая Скоделарио, Хэйли Джоэл Осмент, Джим Парсонс, Анджела Сарафян, Джон Малкович и Джеффри Донован. \

Джерело: Киноафиша