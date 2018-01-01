В честь фаворита «Оскара-2018» выпустили интимную игрушку

Фаллоимитатор воссоздает форму половогооргана необычного монстра из «Формы воды»

В продаже появились фаллоимитаторы, которые воспроизводят половой орган подводного жителя из известного фильма «Форма воды» Гильермо дель Торо. Эта картина является лидером по количеству номинаций на премию «Оскар-2018». Картина выдвинута на 13 статуэток, а ранее была отмечена «Золотым львом» Венецианского



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Фильм «Форма воды»

Фаллоимитатор воссоздает форму половогооргана необычного монстра из «Формы воды»

В продаже появились фаллоимитаторы, которые воспроизводят половой орган подводного жителя из известного фильма «Форма воды» Гильермо дель Торо. Эта картина является лидером по количеству номинаций на премию «Оскар-2018». Картина выдвинута на 13 статуэток, а ранее была отмечена «Золотым львом» Венецианского кинофестиваля.

Фаллоимитатор получил название «Маленькая жемчужина Амазонки». Ее выпуск наладила американская компания XenoCatArtifacts. Длина изделия составляет примерно 15 сантиметров.

Первая партия товаров была полностью распродана, однако в компании пообещали выпустить дополнительную серию к церемонии вручения кинопремии «Оскар».

Актер Даг Джонс, сыгравший того самого человека-амфибию в картине, прокомментировал появление столь оригинального товара. Артист заявил, что секс-игрушка вряд ли соответствует тому, как по-настоящему выглядел бы половой орган мужчины-амфибии и добавил, что такое изобретение его расстроило.

«Это не вполне то, на что я надеялся. Я вложил в эту романтическую, магическую и прекрасную роль свою душу и последнее, чем я бы хотел запомниться, так это силиконовым отростком, который продается в двух размерах», - подчеркнул артист.

Фильм «Форма воды» рассказывает об отношениях немой уборщицы Элайзы и гуманоидной амфибии, которая попала в руки ученых в секретной лаборатории.

Джерело: Обозреватель