«Время и Стекло» выпустили романтический саундтрек к мультфильму за 100 млн грн.

Это первая украиноязычная песня в творчестве группы

Популярная украинская группа «Время и Стекло» исполнили главную песню мультфильма «Украденная принцесса: Руслан и Людмила», который стартует в кинотеатрах 7 марта. Композиция называется «До зірок», она стала первым украиноязычным треком в творчестве коллектива, пишет «Главком». Кроме того Алексей

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«Украденная принцесса: Руслан и Людмила»

Это первая украиноязычная песня в творчестве группы

Популярная украинская группа «Время и Стекло» исполнили главную песню мультфильма «Украденная принцесса: Руслан и Людмила», который стартует в кинотеатрах 7 марта. Композиция называется «До зірок», она стала первым украиноязычным треком в творчестве коллектива, пишет «Главком».

Кроме того Алексей Завгородний (Позитив) и Надя Дорофеева озвучили главных героев мультфильма, Руслана и Людмилу.

В мультфильме Руслан и Людмила впервые встречаются на окраине киевской Троещины, где Руслан выручает принцессу из беды. Мила, ранее никогда не покидавшая княжеского дворца, впервые сталкивается с реальным миром, который одновременно пугает, и завораживает ее. Руслан и Мила путешествуют по ночному Киеву, рассказывают друг другу о заветных мечтах и, наконец, влюбляются, - в этот ключевой момент мультфильма герои исполняют песню «До зірок».

Сюжет будущего фильма разворачивается в славном городе Киеве во времена отважных воинов, прекрасных принцесс и могущественных колдунов. Бродячий артист Руслан, мечтающий стать рыцарем, встретил прекрасную Милу и влюбился в нее, даже не подозревая, что девушка - дочь киевского князя. Но счастью влюбленных было не суждено продлиться вечно: злой колдун Черномор явился в магическом вихре и, на глазах Руслана, похитил возлюбленную, рассчитывая превратить силу ее любви в собственное колдовское могущество. Не раздумывая, Руслан пустился в погоню за украденной принцессой, чтобы, преодолев все преграды и опасности на своем пути, доказать, что настоящая любовь - сильнее магии.

Романтичная и сказочная композиция позволила солистам группы «Время и Стекло» примерить на себя новые и нетипичные для них образы. Позитив впервые озвучил героя мультфильма и сумел вжиться в близкую по духу роль.

«Еще в самом начале процесса дубляжа мне сказали: «Как же тебе подходит этот персонаж, а ему - твой голос! На самом деле, как и в Руслане, во мне уживаются романтик и разгильдяй. Песня и клип интересные, совсем не в том стиле, в котором я обычно работаю – это классный опыт!» - рассказал Позитив.

В свою очередь Дорофеева отмечает: «В клипе «До зірок» мы не совсем в своих образах. Обычно мы любим «фан», а здесь – очень «классический» стиль, который, мне кажется, нам подходит. Я чувствую себя настоящей принцессой! И мне очень нравится образ Позитива. Спустя семь лет существования группы, я посмотрела на него как-то по-особенному. Уверена, что многие поклонницы будут приятно удивлены».

Для создания главной песни анимационного фильма «Украденная принцесса: Руслан и Людмила» был подключен целый пул профессионалов украинского шоу-бизнеса. Аранжировку к композиции написал сербский музыкант, клавишник группы «Океан Эльзы» Милош Елич. Инструментальную часть исполнили музыканты оркестра «Виртуозы Киева» - одного из самых востребованных коллективов Украины.

Украинский текст песни «До зірок» написала Саша Рубан, режиссер полнометражного анимационного фильма «Мавка. Лесная песня», который выйдет на экраны в следующем году.

Продюсер фильма – Егор Олесов, режиссер Олег Маламуж, сценарист Ярослав Войцешек, художник-постановщик Кристиан Коскинен.

«Украденная принцесса: Руслан и Людмила» находится на стадии производства, но права на его прокат предварительно проданы на более, чем 30 территорий, в том числе Китай, Южную Корею, Францию, Польшу, Болгарию, Германию, а также страны Среднего Востока, Северной Африки и Латинской Америки. Бюджет картины составляет 95 млн грн.