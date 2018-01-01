Известный украинский композитор назвал нашу страну «гигиенической прокладкой США»

Владимир Быстряков сделал скандальное заявление о ситуации в Украине

Украинский композитор Владимир Быстряков выступил с очередным резким заявлением о сегодняшней ситуации в Украине. Артист в эфире популярного телеканала выразил свою надежду на федерализацию нашей сраны. «Помню, когда Россия хотела нас заманить в рабство, давала нам газ по $60, когда «труба» давала хорошие поступления в казну,



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Владимир Быстряков

Владимир Быстряков сделал скандальное заявление о ситуации в Украине

Украинский композитор Владимир Быстряков выступил с очередным резким заявлением о сегодняшней ситуации в Украине. Артист в эфире популярного телеканала выразил свою надежду на федерализацию нашей сраны.

«Помню, когда Россия хотела нас заманить в рабство, давала нам газ по $60, когда «труба» давала хорошие поступления в казну, когда были очень хорошие поступления от аренды морской базы в Севастополе. Мы все это дело поломали своими руками под крики, что мы не хотим идти в рабство к России», - возмущается композитор.

Также он выразил недоумение в связи с тем, что наша страна сейчас не вступает в Таможенный союз с Россией. А вместо этого Украина позволила американцам вести себя в Украине, как хозяевам.

«Мы ездим к Трампу - это такой своеобразный хадж, как у паломников. Мы считаем истиной в последней инстанции, что изречет американский президент. Страна превратилась в американскую гигиеническую прокладку, и это бесспорно так. Почему это никого не волнует? Мы дружим получается, да?» - подчеркивает Быстряков.

Причиной такого положения в последние годы артист называет то, что Украина попала в зависимость от США и Европы, купившись на мелкий экспорт продукции за рубеж.

«Но взамен мы успешно развалили нашу экономику, распилили заводы. При этом всем мы с вами сидим и смотрим на это спокойно и говорим, что мы идем в Европу», - резюмировал артист.

Джерело: Обозреватель