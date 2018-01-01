Metallica будет удостоена «Нобелевской премии по музыке»

Награда вручается за выдающиеся достижения в музыкальном творчестве

Легендарная рок-группа Metallica удостоена престижной международной премии Polar Music Prize, которую также называют «Нобелевской премией по музыке». По словам организаторов премии, именно этому коллективу удалось превратить комнату подростков в настоящую Вальхаллу. Церемония награждения премией состоится в Стокгольме в июне, призовой



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Metallica

Награда вручается за выдающиеся достижения в музыкальном творчестве

Легендарная рок-группа Metallica удостоена престижной международной премии Polar Music Prize, которую также называют «Нобелевской премией по музыке».

По словам организаторов премии, именно этому коллективу удалось превратить комнату подростков в настоящую Вальхаллу.

Церемония награждения премией состоится в Стокгольме в июне, призовой фонд составляет 90 тысяч фунтов ($125 тыс.).

Metallica стала первым метал-коллективом, который удостоился Polar Music Prize. До этого ее лауреатами были Пол Маккартни, Чак Берри, Би Би Кинг.

Премия была создана в 1989 году менеджером группы ABBA Стигом Андерсеном.

Metallica — одна из наиболее известных и коммерчески успешных метал-групп в мире. Вместе с Megadeth, Anthrax и Slayer Metallica входит в так называемую "большую четверку трэш-метала", которой удалось популяризировать жанр.

Джерело: Дзеркало тижня