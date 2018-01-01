Metallica будет удостоена «Нобелевской премии по музыке»
- Сьогодні, 20:33
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Награда вручается за выдающиеся достижения в музыкальном творчестве
Легендарная рок-группа Metallica удостоена престижной международной премии Polar Music Prize, которую также называют «Нобелевской премией по музыке».
По словам организаторов премии, именно этому коллективу удалось превратить комнату подростков в настоящую Вальхаллу.
Церемония награждения премией состоится в Стокгольме в июне, призовой фонд составляет 90 тысяч фунтов ($125 тыс.).
Metallica стала первым метал-коллективом, который удостоился Polar Music Prize. До этого ее лауреатами были Пол Маккартни, Чак Берри, Би Би Кинг.
Премия была создана в 1989 году менеджером группы ABBA Стигом Андерсеном.
Metallica — одна из наиболее известных и коммерчески успешных метал-групп в мире. Вместе с Megadeth, Anthrax и Slayer Metallica входит в так называемую "большую четверку трэш-метала", которой удалось популяризировать жанр.
Джерело: Дзеркало тижня