Эмили Ратаковски в экстремальном мини обнажила матерное послание Харви Вайнштейну



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28-летняя Эмили Ратаковски вместе с 32-летним мужем, Себастьяном Бир-Макклардом, посетила голливудскую премьеру

Свой новый выход в свет модель превратила в публичное заявление

28-летняя Эмили Ратаковски вышла на красную дорожку премьеры фильма в total black look. Она надела мини-платье с пикантными разрезами на животе и по бокам. Звезда дополнила образ эксклюзивными украшениями собственного бренда - крупными серьгами в форме женской фигуры и золотым браслетом. Ее супруг выбрал разноцветный спортивный костюм.

Фотографы обратили внимание на надпись, сделанную на внутренней стороне предплечья Эмили: «Иди к черту, Харви». Эта фраза адресована скандальному продюсеру Харви Вайнштейну. Секс-бомба объяснила смысл надписи.

«Вайнштейн и его студия заключила 25-миллионную сделку с жертвами домогательств. Таким образом, человек, годами совершающий насилие над своими подчиненными, уклонится от наказания и сможет не признавать свою вину. Даже деньги за него выплатят другие. В этом нет справедливости», - заявила Ратаковски.