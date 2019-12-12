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    Шоу-биз

    Дочь Брюса Уиллиса наказали за обнаженное фото

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    <p>25-летняя Таллула Уиллис показала фото с обнаженной грудью</p> <div></div> - Дочь Брюса Уиллиса наказали за обнаженное фото

    25-летняя Таллула Уиллис показала фото с обнаженной грудью

    Несмотря на то, что девушка скрыла голые соски стикерами, ее аккаунт заблокировали

    25-летняя Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Уиллис часто радует поклонников подробностями личной жизни. Она показывает пикантные кадры и часто позирует голой. Если раньше это не доставляло никаких проблем, то теперь соцсети блокируют подобные кадры. Сегодня Таллула столкнулась с такой неприятной ситуацией. Девушка снялась топлес, после чего ее аккаунт заблокировали.

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    Дочь Брюса Уиллиса наказали за обнаженное фото
    Дочь Брюса Уиллиса наказали за обнаженное фото
    Дочь Брюса Уиллиса наказали за обнаженное фото
    Дочь Брюса Уиллиса наказали за обнаженное фото
    Дочь Брюса Уиллиса наказали за обнаженное фото
    Дочь Брюса Уиллиса наказали за обнаженное фото
    Дочь Брюса Уиллиса наказали за обнаженное фото
    Дочь Брюса Уиллиса наказали за обнаженное фото

    «После восстановления страницы дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур удалила пост. Свои действия она объяснила в комментариях. «Меня заблокировали, неслыханная дерзость. Простите, сисек не будет», - ответила звезда подписчикам на их вопросы об удаленном фото.

     

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