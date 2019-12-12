Дочь Брюса Уиллиса наказали за обнаженное фото



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25-летняя Таллула Уиллис показала фото с обнаженной грудью

Несмотря на то, что девушка скрыла голые соски стикерами, ее аккаунт заблокировали

25-летняя Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Уиллис часто радует поклонников подробностями личной жизни. Она показывает пикантные кадры и часто позирует голой. Если раньше это не доставляло никаких проблем, то теперь соцсети блокируют подобные кадры. Сегодня Таллула столкнулась с такой неприятной ситуацией. Девушка снялась топлес, после чего ее аккаунт заблокировали.

«После восстановления страницы дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур удалила пост. Свои действия она объяснила в комментариях. «Меня заблокировали, неслыханная дерзость. Простите, сисек не будет», - ответила звезда подписчикам на их вопросы об удаленном фото.