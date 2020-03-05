Энрике Иглесиас заявил, что его дети не будут заниматься музыкой



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Многодетный папа Эрике Иглесиас не скрывает своего счастья. Он с удовольствием самостоятельно ухаживает за новорожденной малышкой, меняя ей подгузники и давая бутылочки с едой. «Я прекрасно с этим справляюсь, но иногда, конечно, нужна помощь», - рассказал артист в студии Кевина Фрейзера.

Энрике уверен, что семья намного важнее, чем карьера. Артист все свое свободное время посвящает семье. Любящего отца не утомляет даже бессонница, которая стала частью его жизни после рождения Маши. «Я не сплю, но я прекрасно провожу время! Я хочу сказать, что не променял бы это ни на что на свете», - отметил певец.

Артист задумывается о будущем своих наследников. Он признался, что уже знает, кем бы хотел видеть детей в перспективе. По словам Иглесиаса, он всегда завидовал спортивному таланту супруги и считает, что с помощью нее их дети смогут достичь определенных высот именно в этой области.

«Если мне пришлось бы выбирать одну сферу, то это, безусловно, был бы спорт. Просто потому, что я люблю спорт. Я люблю гольф, теннис, и я не против того, чтобы одна из моих маленьких девочек играла в теннис. Я сказал Анне, что она может быть лучшим тренером в мире. Мы с ней постоянно соревнуемся на корте. Она поддается и позволяет мне победить», — заявил певец.

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