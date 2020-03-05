Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли забыла надеть бра под прозрачное платье



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Актриса в откровенном платье очаровала шоумена

36-летняя актриса Мерьем Узерли восхитила публику своим откровенным образом

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли показала, какое впечатление производит на мужчин. Она поделилась горячим видео своего выгода в свет. Артистка блистала в Доминикане в роскошном наряде нежно-розового оттенка от известного дизайнера Lana Mueller. Мерьем остановила выбор на сексуальном платье с прозрачным лифом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 4 Мар 2020 в 10:53 PST

Узерли с удовольствием пообщалась с телеведущим, который не мог отвести глаз от ее красивого бюста. Шоумен похвалил хороший английский своей собеседницы. Та невозмутимо позировала перед камерой и улыбалась.

Поклонники восхищенно оценили look исполнительницы роли Хюррем. «Видели, он еле смотрит ей в глаза», «Да, мужчине пришлось непросто», «Какие формы, какая грация, красотка!», «Удивительно похудела! Какая стройная стала», «Очень красивое платье и вы в нем», «Грудь выше всяких похвал», «Обожаю, ты прекрасна, выходи за меня!» — эмоционально высказались фолловеры.

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