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    Шоу-биз

    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли забыла надеть бра под прозрачное платье

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    <p>Актриса в откровенном платье очаровала шоумена</p> <div></div> - Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли забыла надеть бра под прозрачное платье

    Актриса в откровенном платье очаровала шоумена

    36-летняя актриса Мерьем Узерли восхитила публику своим откровенным образом

    Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли показала, какое впечатление производит на мужчин. Она поделилась горячим видео своего выгода в свет. Артистка блистала в Доминикане в роскошном наряде нежно-розового оттенка от известного дизайнера Lana Mueller. Мерьем остановила выбор на сексуальном платье с прозрачным лифом.

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    Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

    Узерли с удовольствием пообщалась с телеведущим, который не мог отвести глаз от ее красивого бюста. Шоумен похвалил хороший английский своей собеседницы. Та невозмутимо позировала перед камерой и улыбалась.

    Поклонники восхищенно оценили look исполнительницы роли Хюррем. «Видели, он еле смотрит ей в глаза», «Да, мужчине пришлось непросто», «Какие формы, какая грация, красотка!», «Удивительно похудела! Какая стройная стала», «Очень красивое платье и вы в нем», «Грудь выше всяких похвал», «Обожаю, ты прекрасна, выходи за меня!» — эмоционально высказались фолловеры.

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