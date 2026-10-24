Еріка Колесніченко виконала Not a Lullaby на сцені Дитячого Євробачення: відео виступу

Українська юна співачка Еріка Колесніченко виступила на сцені Дитячого Євробачення 2026 зі своєю піснею Not a Lullaby. Про це повідомляє «Главком».

Виступ української представниці

Еріка Колесніченко виступила під 11-м номером, вийшовши на сцену одразу після представника Італії. Українка впевнено провела свій номер і продемонструвала хорошу вокальну підготовку. Вона блискуче впоралася як зі вступною партією, яка задала настрій усьому виступу, так і з динамічними та швидкими частинами речитативу, де особливо важливо було зберігати чіткість виконання.

Постановка була насиченою, динамічною та цікавою для глядачів. Еріка органічно почувалася на сцені, добре взаємодіяла з танцівниками та впевнено трималася перед камерами. Попри відповідальність виступу на міжнародному конкурсі, виконавиця зуміла впоратися з хвилюванням і не загубитися на тлі насиченої хореографії та сценічних ефектів. У підсумку українка представила свій номер дуже переконливо, виділившись на фоні інших конкурсантів.

Хто така Еріка Колесніченко?

Україну на Дитячому Євробаченні 2026 представить 11-річна Еріка Колесніченко. Вона родом із Білої Церкви в Київській області, і вже змалку проявила пристрасть до сценічного мистецтва. У шість років вона почала брати уроки співу, а згодом брала участь у національних та міжнародних конкурсах, де неодноразово посідала перше місце.

Наприкінці вересня цього року Еріка взяла участь у українському відборі на Дитяче Євробачення 2026 з піснею Not a Lullaby. Серед шести учасників Еріка посіла перше місце, набравши 11 балів: вона отримала найбільшу кількість балів за результатами глядацького голосування та посіла друге місце за результатами голосування журі.

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