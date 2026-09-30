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Подільський хор підірвав мережу піснею Руслани «Дикі танці» (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Український хор заспівав хіт Євробачення
фото: кадр з відео

Диригентка хору стала зіркою мережі

Подільський хор «Леонтович-капела» Вінницької обласної філармонії вразив мережу виконанням пісні, з якою співачка Руслана здобула перемогу на Євробаченні. Хор заспівав хіт «Дикі танці» та зібрав понад мільйон переглядів у TikTok, розповідає «Главком».

Хор переспівав хіт «Дикі танці»

Так, відео хору «Леонтович-капела» зібрало у TikTok 1,6 млн переглядів та понад 120 тис. вподобайок. Хіт Євробачення «Дикі танці» у виконанні хору вразив мережу, користувачі активно коментують виступ артистів.

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Крім того, відеоролик зібрав перегляди й серед англомовної аудиторії. Тож користувачі з-за кордону також висловили свій захват від таланту українських артистів:

  • «Такий вайб. Руслана буде пишатися! Ця енергія – просто щось».
  • «Я вже по колу 20 раз слухаю. Десь є повна пісня?»
Подільський хор підірвав мережу піснею Руслани «Дикі танці» (відео) фото 1
фото: скриншот TikTok
  • «О Боже, який потужний спів».
  • «Шедеврально! Аж до сліз і в саму душу!»
Подільський хор підірвав мережу піснею Руслани «Дикі танці» (відео) фото 2
фото: скриншот TikTok
  • «Лежу дивлюся, а ноги самі дригаються, дика енергія, чудова енергія».

Диригентка хору «Леонтович-капела» стала зіркою мережі

Окрему увагу коментаторів привернула заслужена діячка мистецтв, керівниця та головна диригентка хору Ольга Бабошина. Глядачі підкреслили те, як емоційно вона керувала хором, а також її енергію та ритм. Користувачі зізналися, що не могли зупинитися та передивлялися відео десятки разів.

  • «Диригерка просто вогонь! Спочатку на неї дивилася, вдруге вже слухала, бо інакше неможливо».
Подільський хор підірвав мережу піснею Руслани «Дикі танці» (відео) фото 3
фото: скриншот TikTok
  • «Класнючі! А від диригентки не могла відірвати очей».
Подільський хор підірвав мережу піснею Руслани «Дикі танці» (відео) фото 4
фото: скриншот TikTok
  • «Диригерка просто вогонь! Спочатку на неї дивилася, за другим разом вже слухала, бо інакше неможливо».
Подільський хор підірвав мережу піснею Руслани «Дикі танці» (відео) фото 5
фото: скриншот TikTok
  • «Мені дуже подобається енергія диригентки. Вона така запальна, що я неабияк відчуваю її енергію і рухаюся в її ритмі».

До слова, хор також прокоментував власний виступ та звернувся до Руслани, щоб вона оцінила виконання її пісні. «Коли хор співає легендарну спадщину золотого фонду української поп-музики. Багатоголосся, від якого перехоплює подих. Молоді, талановиті та дикі. Руслана, як вам така версія цього неймовірного хіта?» – йдеться в описі до відео.

Пісня Руслани «Дикі танці» у 2004 році принесла їй перемогу на Євробаченні. Після чого пісня стала хітом та однією з найвпізнаваніших композицій, які звучали на сцені Євробачення.

Нагадаємо, Мадридський метрополітенський оркестр та хор Талія заграли українські хіти в Національному музичному аудиторії в Мадриді. До репертуару хору та оркестру з Мадриду увійшли пісні, з якими Україна підкорила сцену Євробачення. Музиканти надали нове звучання пісні Вєрки Сердючки «Dancing Lasha Tumbai», з якою зірка виступила на конкурсі Євробачення-2007 та посіла друге місце. Хор також заспівав пісню Руслани Лижичко «Дикі танці».

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Теги: Євробачення пісня хор відео Руслана Лижичко

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