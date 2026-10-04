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«Я думала, він розумніший». Оля Полякова дала оцінку аналітиці Портникова

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Співачка не погодилася з тезами Віталія Портникова щодо її «політичної розкрутки»
фото: Олександр Попенко, Оля Полякова в Instagram

Співачка висловилася про свої «політичні амбіції» та тези, які щодо неї озвучив публіцист Віталій Портников

Українська співачка Оля Полякова заявила, що не планує будувати політичну кар'єру. Артистка також різко відреагувала на слова публіциста Віталія Портникова про її нібито «політичну розкрутку», яка може грати на руку Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Полякової виданню BBC.

Під час розмови ведучий згадав коментар Портникова щодо «політичної розкрутки Олі Полякової, яка нібито гратиме на руку Росії». Співачка відповіла, що не варто будь-яку незручну думку пов'язувати з інтересами РФ. «Я думала, Портников розумніший, якщо чесно. Тому що з початку війни, ще з 2014 року, це мій улюблений журналіст. Я його дивилася рівно до тієї пори, поки він відкрив рот, і вже три рази він про мене говорив», – сказала Полякова.

За словами артистки, подібні висловлювання мають на меті знецінити її та її позицію. «Їм треба було знецінити мене спочатку, сказати якісь погані речі про мене. І потім – що моя думка нічого не варта. Розумієш? Але я не роблю ніякої політичної кар'єри. Я думала, він розумніший. Він не бачить очевидних речей і він абсолютно неправий», – заявила співачка.

Полякова наголосила, що не має наміру йти в політику та хоче надалі займатися музикою, якій присвятила близько 30 років. «Я хочу жити своє життя. Я хочу робити те, що я вмію. Я 30 років працюю у галузі музики. Я хочу цим займатися надалі», – пояснила артистка.

Водночас співачка розкритикувала журналістів, які приписують їй політичні наміри та створюють репутаційні ризики.

Полякова нагадала, що після початку повномасштабної війни залишилася в Україні, переклала свої пісні українською та змінила напрям творчості. «Я співачка. Я ще раз сказала, бо вже там люди почали писати: «Давай, Оля, вперед, лізь за нас до барикади». Дорогенькі, не приписуйте мені того, ким я не є. Я не є політичною діячкою. Я просто громадянка України, яка має свою думку, яка хоче бути зі своїм народом, яка хоче працювати у своїй країні», – додала вона.

Під час інтерв'ю Поляковій також нагадали про її заяви у 2019 році щодо можливої жіночої політичної партії. Артистка пояснила, що тоді не мала реального плану розпочинати політичну кар'єру, а подібні висловлювання були частиною її розважального образу.

«Спочатку я хотіла партію блондинок, ну це ж сміх. Потім вже це була якась жіноча партія. Я про це говорила, я розважала свій електорат, як то кажуть», – пояснила Полякова.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова опинилася в центрі дискусії через своє резонансне інтерв'ю, під час якого порівняла ситуацію в Україні з «концтабором». Згодом співачка перепросила за це формулювання, пояснивши, що змінила ставлення до нього після розмови з українськими військовими, які пережили російський полон. 

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Теги: Оля Полякова співачка політика Віталій Портников партії журналіст

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