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Ректор Київської консерваторії показав, від якої музики він фанатіє (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Максим Тимошенко щороку вітає Ірину Білик із днем народження
фото: Іnstagram.com/tymoshenko_maksym

Максим Тимошенко є палким шанувальником відомої української співачки 

Ректор Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (Київської консерваторії) Максим Тимошенко заспівав разом зі своєю улюбленою артисткою під час її концерту. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Тимошенка в Instagram.

Максим Тимошенко є затятим шанувальником народної артистки України Ірини Білик. Він не пропускає концертів зірки. Тож на одному з виступів співачки ректор привітав її квітами та заспівав слова з пісні Білик «Ти мій».

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Коли Максим Тимошенко повернувся до зали, Ірина Білик представила ректора глядачам та продовжила співати рядки «Ти мій», дивлячись на свого шанувальника. Цей момент зазнімкували на камеру, а відеозаписом згодом поділився сам ректор із підписом «Разом навіки».

Ректор Київської консерваторії показав, від якої музики він фанатіє (відео) фото 1
фото: Іnstagram.com/tymoshenko_maksym

Максим Тимошенко щороку вітає Ірину Білик із днем народження. «Люба Ірино, з днем народження тебе, дорога. Шаную тебе, захоплююсь твоїм талантом. Навіки разом», – писав він в одному з дописів. Ректор консерваторії також не приховує свого захоплення Іриною Білик та обожнює її творчість.

Ректор Київської консерваторії показав, від якої музики він фанатіє (відео) фото 2
фото: Іnstagram.com/tymoshenko_maksym

Нагадаємо, посол України в Сполученому Королівстві Великої Британії Валерій Залужний зізнався народній артистці України Ірині Білик у своїй прихильності. Валерій Залужний зізнався, що він «шалений фанат» Ірини Білик. Посол подарував співачці свою книгу «Моя війна» та лист з особливим зверненням.

До слова, президент України Володимир Зеленський зізнавався у любові іншій жінці. Він відвідав ювілейний концерт української співачки Ірини Білик. Глава держави підійшов до сцени, вручив артистці квіти та особисто привітав її.

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Теги: фанати Ірина Білик співачка відео

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