Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Невістка Софії Ротару привітала артистку з іменинами російською мовою (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Світлана Євдокимова привітала дочку та свекруху з Днем англела
фото: Іnstagram.com/svetika

У родині Софії Ротару відзначають подвійне свято

Невістка співачки Софії Ротару, Світлана Євдокимова, звернулася до зіркової свекрухи у соцмережах російською мовою. Жінка привітала артистку з іменинами. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку невістки Ротару в Іnstagram.

30 вересня за старим юліанським календарем День Ангела святкують жінки з іменами Софія, Віра, Надія, Любов та Ірина. Для родини Ротару це свято стало подвійним, адже онука видатної артистки також носить імʼя Софія.

Тож Світлана Євдокимова спершу привітала свекруху та опублікувала сторис з архівною світлиною Софії Ротару у чорно-білому кольорі, де вона позує у вінку з квітами та дивиться у далечінь. «З іменинами Софія Ротару. Віра, Надія, Любов та їхня матір Софія», – написала Євдокименко російською мовою.

Невістка Софії Ротару привітала артистку з іменинами російською мовою (фото) фото 1
фото: Іnstagram.com/svetika

Невістка співачки згодом опублікувала ще одне її фото з молодих років. На ньому зірка позує у національному вбранні із яскравою посмішкою.

Невістка Софії Ротару привітала артистку з іменинами російською мовою (фото) фото 2
фото: Іnstagram.com/svetika

В окремій сторис Світлана Євдокимова привітала з Днем ангела свою доньку Софію. «Донечко, нехай свята Софія тебе береже. З іменинами, дорогоцінна», – написала мати, додавши до публікації фото доньки.

Невістка Софії Ротару привітала артистку з іменинами російською мовою (фото) фото 3
фото: Іnstagram.com/svetika

Зазначимо, Світлана Євдокимова є дружиною сина Софії Ротару, продюсера Руслана Євдокимова. Подружжя має сина Анатолія та Софію, які мешкають за кордоном. Зокрема, Анатолій Євдокименко займається розвитком музичної карʼєри, а Софія Євдокименко працює у сфері моди. Нещодавно вона представила авторський проєкт.

Нагадаємо, нещодавно народна артистка України, Герой України та Національна легенда Софія Ротару у День Незалежності України мала зустріч з керівником Палацу «Україна» Сергієм Перманом. За непідтвердженою інформацією, Софія Ротару може взяти участь у проєкті «Національна легенда Ігор Поклад», який відбудеться у жовтні в Палаці «Україна». Продюсером проєкту є Сергій Перман.

До слова, Софія Ротару вразила шанувальників своєю неочікуваною появою у Києві. Зірка підірвала мережу новим фото у столиці. Українці були раді бачити зірку та наголошували на тому, що вже чекають її повернення на сцену. 

Читайте також:

Теги: сім'я співачка Софія Ротару

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В’ячеслав Грабовий переміг на шоу «Зважені та щасливі»
Родина переможця шоу «Зважені та щасливі» загинула внаслідок стрілянини в Одесі: подробиці
31 серпня, 13:39
Наталія Єгорова поділилася кадрами своєї подорожі Україною
«Я досі не вірю в це». Ексдружина Віталія Кличка повернулася в Україну з-за кордону
9 вересня, 13:10
Тіна Кароль показала залу в Палаці спорту, де мав пройти її концерт
Тіна Кароль скасувала великий концерт у Палаці спорту та назвала причину
9 вересня, 17:34
Наталія Єгорова поділилася кадрами зі своєю бабусею
«Відкрила секрет довголіття». Ексдружина Кличка Наталія Єгорова показала свою 97-річну бабусю
10 вересня, 15:51
Олексій Тритенко: «Пішла у всесвіт, найсвітліша людина в моєму житті»  
Український актор-воїн повідомив про смерть рідної людини
22 вересня, 12:52
Софія Ротару показала, як виглядала в день свого весілля
Софія Ротару поділилася спогадом до річниці свого весілля (фото)
22 вересня, 14:58
Артистка і музикант познайомилися у 2022 році на церемонії MTV Video Music Awards
Переможець «Євробачення-2021» одружився в Італії
26 вересня, 06:45
Соломія Вітвіцька народила 26 вересня
Красиве, сильне та українське. Соломія Вітвіцька розкрила незвичне ім'я новонародженого сина
28 вересня, 17:45
Ауріка Ротару закликала жінок не боятися дорослішати
67-річна сестра Софії Ротару на фото зачарувала красою
27 вересня, 20:48

Шоу-біз

Подільський хор підірвав мережу піснею Руслани «Дикі танці» (відео)
Подільський хор підірвав мережу піснею Руслани «Дикі танці» (відео)
Невістка Софії Ротару привітала артистку з іменинами російською мовою (фото)
Невістка Софії Ротару привітала артистку з іменинами російською мовою (фото)
Оксана Білозір зустріла палке кохання (відео)
Оксана Білозір зустріла палке кохання (відео)
Saint Laurent підкорив Париж унікальною колекцією із золота (фото)
Saint Laurent підкорив Париж унікальною колекцією із золота (фото)
Російська влада засудила Каньє Веста через його любов до Гітлера
Російська влада засудила Каньє Веста через його любов до Гітлера
«Це боже благословіння». Вагітна Ірина Федишин розкрила стать майбутньої дитини (відео)
«Це боже благословіння». Вагітна Ірина Федишин розкрила стать майбутньої дитини (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2026
84K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова
34K
Міністри приходять і йдуть, а Василь Васильович залишається. Секрет вічного генерала МВС

Новини

Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Сьогодні, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
Вчора, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
Вчора, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua