Невістка Софії Ротару привітала артистку з іменинами російською мовою (фото)

У родині Софії Ротару відзначають подвійне свято

Невістка співачки Софії Ротару, Світлана Євдокимова, звернулася до зіркової свекрухи у соцмережах російською мовою. Жінка привітала артистку з іменинами. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку невістки Ротару в Іnstagram.

30 вересня за старим юліанським календарем День Ангела святкують жінки з іменами Софія, Віра, Надія, Любов та Ірина. Для родини Ротару це свято стало подвійним, адже онука видатної артистки також носить імʼя Софія.

Тож Світлана Євдокимова спершу привітала свекруху та опублікувала сторис з архівною світлиною Софії Ротару у чорно-білому кольорі, де вона позує у вінку з квітами та дивиться у далечінь. «З іменинами Софія Ротару. Віра, Надія, Любов та їхня матір Софія», – написала Євдокименко російською мовою.

Невістка співачки згодом опублікувала ще одне її фото з молодих років. На ньому зірка позує у національному вбранні із яскравою посмішкою.

В окремій сторис Світлана Євдокимова привітала з Днем ангела свою доньку Софію. «Донечко, нехай свята Софія тебе береже. З іменинами, дорогоцінна», – написала мати, додавши до публікації фото доньки.

Зазначимо, Світлана Євдокимова є дружиною сина Софії Ротару, продюсера Руслана Євдокимова. Подружжя має сина Анатолія та Софію, які мешкають за кордоном. Зокрема, Анатолій Євдокименко займається розвитком музичної карʼєри, а Софія Євдокименко працює у сфері моди. Нещодавно вона представила авторський проєкт.

Нагадаємо, нещодавно народна артистка України, Герой України та Національна легенда Софія Ротару у День Незалежності України мала зустріч з керівником Палацу «Україна» Сергієм Перманом. За непідтвердженою інформацією, Софія Ротару може взяти участь у проєкті «Національна легенда Ігор Поклад», який відбудеться у жовтні в Палаці «Україна». Продюсером проєкту є Сергій Перман.

До слова, Софія Ротару вразила шанувальників своєю неочікуваною появою у Києві. Зірка підірвала мережу новим фото у столиці. Українці були раді бачити зірку та наголошували на тому, що вже чекають її повернення на сцену.