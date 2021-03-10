  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    В Беларуси участников Евровидения отстранили за участие в протестах

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Группа VAL - В Беларуси участников Евровидения отстранили за участие в протестах
    Группа VAL

    Музыкальный проект «Галасы ЗМеста» появился во время протестов в стране в августе 2020 года

    В соседней Беларуси разразился скандал. Дело в том, что год назад участником конкурса должна была стать группа VAL, но из-за пандемии Евро отменилось. Однако артисты были твердо настроены все же поехать в Голландию, что подтверждал вещатель Евровидения — Белтелерадиокомпания. Но что-то пошло не так.

    За время карантина в Беларуси прошли выборы, на которых победу одержал Александр Лукашенко, после чего в стране начались протесты. Среди активных участников митингов были и исполнители группы VAL, которые не только ходили по минским площадям, но и раздавали провокационные интервью, где критиковали власть. В итоге, когда настало время выдвигать своих кандидатов на Евро-2021, представители Белтелерадиокомпании вдруг передумали, отстранив VAL. Официальный комментарий БТРК гласит, что это точно не цензура, а просто группа «потеряла совесть».

    9 марта Белтелерадиокомпания объявила о том, что Беларусь на международном песенном конкурсе «Евровидение» 2021 года представит группа «Галасы ЗМеста» с песней «Я научу тебя».

    «В этот раз минимум гламура и пафоса! Только голос народа от группы из народа!» - говорится в телеграм-канале Агентства телевизионных новостей, которое входит в состав медиахолдинга «Белтелерадиокомпания».

    Музыканты поддерживают действующие власти в Беларуси и не скрывают свою гражданскую позицию.

    «Решили показать свое отношение к технологиям цветных революций. Когда под соусом «политической борьбы» пытаются разрушить cтрану, которую мы любим, и в которой живем, мы не можем оставаться равнодушными», - говорится в YouTube-канале группы, на который подписаны 16 тысяч пользователей.

    Теги: знаменитости Евровидение шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies