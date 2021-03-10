В Беларуси участников Евровидения отстранили за участие в протестах

Музыкальный проект «Галасы ЗМеста» появился во время протестов в стране в августе 2020 года

В соседней Беларуси разразился скандал. Дело в том, что год назад участником конкурса должна была стать группа VAL, но из-за пандемии Евро отменилось. Однако артисты были твердо настроены все же поехать в Голландию, что подтверждал вещатель Евровидения — Белтелерадиокомпания. Но что-то пошло не так.

За время карантина в Беларуси прошли выборы, на которых победу одержал Александр Лукашенко, после чего в стране начались протесты. Среди активных участников митингов были и исполнители группы VAL, которые не только ходили по минским площадям, но и раздавали провокационные интервью, где критиковали власть. В итоге, когда настало время выдвигать своих кандидатов на Евро-2021, представители Белтелерадиокомпании вдруг передумали, отстранив VAL. Официальный комментарий БТРК гласит, что это точно не цензура, а просто группа «потеряла совесть».

9 марта Белтелерадиокомпания объявила о том, что Беларусь на международном песенном конкурсе «Евровидение» 2021 года представит группа «Галасы ЗМеста» с песней «Я научу тебя».

«В этот раз минимум гламура и пафоса! Только голос народа от группы из народа!» - говорится в телеграм-канале Агентства телевизионных новостей, которое входит в состав медиахолдинга «Белтелерадиокомпания».

Музыканты поддерживают действующие власти в Беларуси и не скрывают свою гражданскую позицию.

«Решили показать свое отношение к технологиям цветных революций. Когда под соусом «политической борьбы» пытаются разрушить cтрану, которую мы любим, и в которой живем, мы не можем оставаться равнодушными», - говорится в YouTube-канале группы, на который подписаны 16 тысяч пользователей.