  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Ей точно 50? Клаудиа Шиффер в «голом» платье взорвала сеть (фото)

    • Розсилка
    <p>Модель&nbsp;Клаудиа Шиффер&nbsp;сегодня отмечает 50-летие</p> <div></div> - Ей точно 50? Клаудиа Шиффер в «голом» платье взорвала сеть (фото)

    Модель Клаудиа Шиффер сегодня отмечает 50-летие

    instagram.com/claudiaschiffer/

    Звезда выбрала для юбилея провокационный наряд

    Легендарная супермодель Клаудиа Шиффер принимает поздравления с днем рождения. Одна из самых успешных представительниц fashion-индустрии показала оригинальный праздничный look. Клаудиа облачилась в платье-сетку модного ультрамаринового цвета. Крупная вязка создавала эффект голого тела, интимные части которого прикрывала нюдовая ткань.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Ей точно 50? Клаудиа Шиффер в «голом» платье взорвала сеть (фото)
    Ей точно 50? Клаудиа Шиффер в «голом» платье взорвала сеть (фото)
    Ей точно 50? Клаудиа Шиффер в «голом» платье взорвала сеть (фото)
    Ей точно 50? Клаудиа Шиффер в «голом» платье взорвала сеть (фото)
    Ей точно 50? Клаудиа Шиффер в «голом» платье взорвала сеть (фото)
    Ей точно 50? Клаудиа Шиффер в «голом» платье взорвала сеть (фото)
    Ей точно 50? Клаудиа Шиффер в «голом» платье взорвала сеть (фото)
    Ей точно 50? Клаудиа Шиффер в «голом» платье взорвала сеть (фото)
    instagram.com/claudiaschiffer/

    Бывшая возлюбленная иллюзиониста Дэвида Копперфильда позировала на кухне. В руках Клаудиа держала большой торт с кремом и малиной. Десерт украсили 15 свечей, которые поспешила задуть виновница торжества. «Спасибо за мое прекрасное праздничное платье», - отметила она.

    Светскую львицу поздравили преданные фанаты. Многие адресовали звезде 90-х теплые пожелания и комплименты. «Нестареющая красотка, шикарная!», «Вам точно 50?! Не верю! Выглядите невероятно», «И ни морщинки, именинница! С праздником!», «Здоровья и любви! Пусть жизнь продолжает оставаться сказкой», «Потрясающая наша, с юбилеем», «Никогда не поверю в ваш возраст, как юная девушка!» - восторженно указали они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Меган Маркл и принц Гарри расстаются.

    Только недавно Меган Маркл и принц Гарри переехали в свой новый дом в Санта-Барбаре. Теперь же им придется расстаться. По слова королевского эксперта Анджелы Левайн, срок безвизового проживания в США у Гарри давно закончился.

     Читайте также: «Хьюстон, у нас проблема»: как выглядит самая красивая девушка Техаса

     

    знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ