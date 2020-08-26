Ей точно 50? Клаудиа Шиффер в «голом» платье взорвала сеть (фото)



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Модель Клаудиа Шиффер сегодня отмечает 50-летие instagram.com/claudiaschiffer/

Звезда выбрала для юбилея провокационный наряд

Легендарная супермодель Клаудиа Шиффер принимает поздравления с днем рождения. Одна из самых успешных представительниц fashion-индустрии показала оригинальный праздничный look. Клаудиа облачилась в платье-сетку модного ультрамаринового цвета. Крупная вязка создавала эффект голого тела, интимные части которого прикрывала нюдовая ткань.

Бывшая возлюбленная иллюзиониста Дэвида Копперфильда позировала на кухне. В руках Клаудиа держала большой торт с кремом и малиной. Десерт украсили 15 свечей, которые поспешила задуть виновница торжества. «Спасибо за мое прекрасное праздничное платье», - отметила она.

Светскую львицу поздравили преданные фанаты. Многие адресовали звезде 90-х теплые пожелания и комплименты. «Нестареющая красотка, шикарная!», «Вам точно 50?! Не верю! Выглядите невероятно», «И ни морщинки, именинница! С праздником!», «Здоровья и любви! Пусть жизнь продолжает оставаться сказкой», «Потрясающая наша, с юбилеем», «Никогда не поверю в ваш возраст, как юная девушка!» - восторженно указали они.

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