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Фільм про агента 007 зніматиме оскароносний режисер Дені Вільньов

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Amazon MGM Studios підтвердила, що режисером наступної стрічки «бондіани» стане оскароносний канадець
фото: NME

Дата прем’єри нового фільму та ім’я актора, який зіграє Бонда, поки не відомі

Канадський режисер Дені Вільньов зніматиме новий фільм про Джеймса Бонда. Про це офіційно повідомила кінокомпанія Amazon MGM Studios, передає «Главком».

«Деякі з моїх найперших спогадів про походи в кіно пов’язані з агентом 007. Я виріс, дивлячись фільми про Джеймса Бонда разом із батьком, починаючи з «Доктора Ноу» з Шоном Коннері. Я затятий шанувальник Бонда», – зазначив режисер і додав, що для нього ця робота є великою честю та відповідальністю.

Глава Amazon MGM Studios Майк Хопкінс підтвердив, що компанія рада співпраці з Вільньовом: «Для нас велика честь, що Дені погодився знімати наступний фільм про Джеймса Бонда. Він – майстер кінематографа, чия фільмографія говорить сама за себе».

У березні Amazon MGM Studios отримала творчий контроль над фільмами про Бонда від продюсерів Майкла Вілсона та Барбари Брокколі. Згідно з повідомленнями, вартість угоди, за якою вони залишилися співвласниками франшизи, склала $1 млрд.

Інформацію про дату прем’єри нового фільму та ім’я актора, який зіграє Бонда, поки не розголошено.

Раніше «Главком» повідомляв, що Дональд Трамп оголосив про плани запровадити 100-відсотковий тариф на фільми, зняті за межами США, що викликало справжню паніку в кіноіндустрії. Легендарна франшиза про Джеймса Бонда може стати «мішенню» та повністю переїхати до Голлівуду. 

Хоча сцени з фільмів про Бонда знімаються по всьому світу, франшиза має давні та міцні зв'язки зі студією Pinewood Studios у Бакінгемширі (Велика Британія), де було знято 23 з 25 офіційних фільмів. Серед основних фільмів, що перебувають у виробництві або плануються до зйомок у Великій Британії, є новий фільм «Зоряні війни», запланований на 2027 рік, розроблений Disney, майбутній фільм «Месники: Судний день» від Marvel Studios та «Людина-павук: Новий день», спільний проект Marvel та Sony.

До слова, голлівудські знаменитості Деніел Крейг та Рейчел Вайс потрапили в об'єктиви папараці під час прогулянки у Нью-Йорку. Пару сфотографували на виході із відомого культурного центру 92Y. 52-річна Рейчел Вайс і 54-річний Деніел Крейг давно не з'являлися на публіці: востаннє пару бачили разом у 2020 році. На фото Рейчел Вайс йде слідом за своїм чоловіком у супроводі охоронців.

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Теги: США фільм кіностудія

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Фільм про агента 007 зніматиме оскароносний режисер Дені Вільньов
Фільм про агента 007 зніматиме оскароносний режисер Дені Вільньов
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