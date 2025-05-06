Джеймс Бонд під прицілом Трампа: митна війна загрожує британській кіноіндустрії

Франшиза про Джеймса Бонда, права на яку придбала Amazon, має давні та міцні зв'язки зі студією Pinewood Studios у Бакінгемширі, де було знято 23 з 25 офіційних фільмів

Трамп націлився на «Бонда»: 100% тариф на іноземні фільми може перенести зйомки легендарної франшизи до Голлівуду

Дональд Трамп оголосив про плани запровадити 100-відсотковий тариф на фільми, зняті за межами США, що викликало справжню паніку в кіноіндустрії. Легендарна франшиза про Джеймса Бонда може стати «мішенню» та повністю переїхати до Голлівуду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegraph.

Заява Трампа, опублікована в його соціальній мережі Truth Social, пояснює цей крок необхідністю захисту Голлівуду від податкових пільг, які заохочують кіновиробництво за кордоном.

«Це узгоджені зусилля інших країн і, отже, загроза національній безпеці», – заявив Трамп.

Ця новина, яка пролунала за тиждень до Каннського кінофестивалю, миттєво сколихнула кіностудії у Голлівуді та Великій Британії. Керівники кінокомпаній побоюються, що 100% тариф змусить американські студії перенести зйомки та виробництво нового «агента 007» до Голлівуду.

Питання зйомок майбутніх фільмів про Джеймса Бонда, права на які нещодавно придбала Amazon залишаються відкритими. Хоча сцени з фільмів про Бонда знімаються по всьому світу, франшиза має давні та міцні зв'язки зі студією Pinewood Studios у Бакінгемширі (Велика Британія), де було знято 23 з 25 офіційних фільмів.

«Я не проти змін, але думаю, що для збереження безперервності нової ери Бонда вона має залишитися в межах Великої Британії», – заявив Марк О'Коннелл, автор книги «Ловлячи кулі: Спогади фаната Бонда».

Речник Білого дому, намагаючись пом'якшити ситуацію, заявив, що остаточних рішень щодо імпорту іноземних фільмів ще не прийнято, але адміністрація вивчає всі варіанти.

Філіппа Чайлдс з Профспілки мовлення, розваг, зв'язку та театру (Bectu) сказала: «Ці тарифи, що з'явилися після Covid та нещодавнього спаду, можуть завдати нищівного удару по галузі, яка тільки відновлюється, і стануть справді тривожною новиною для десятків тисяч кваліфікованих фрілансерів, які знімають фільми у Великій Британії».

Серед основних фільмів, що перебувають у виробництві або плануються до зйомок у Великій Британії, є новий фільм «Зоряні війни», запланований на 2027 рік, розроблений Disney, майбутній фільм «Месники: Судний день» від Marvel Studios та «Людина-павук: Новий день», спільний проект Marvel та Sony.

Керівники зараз намагаються з'ясувати, що означатимуть тарифи для таких виробництв.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп доручив своїй адміністрації ввести мита на всі фільми, створені за межами США. Їх розмір становитиме 100%. Такий крок Трамп зробив задля порятунку американської кіноіндустрії, яка, за його словами, «дуже швидко вмирає».