США атакували ядерні об'єкти в Ірані – Трамп

Трамп: Ми успішно завершили атаку на три ядерні об’єкти в Ірані

Дональд Трамп повідомив, що було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан

Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй публікації в соцмережі Truth Social, передає «Главком».

За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

«Ми успішно завершили атаку на три ядерні об’єкти в Ірані. Усі літаки вже залишили повітряний простір країни», – написав він, додавши, що на об’єкт у Фордо було скинуто всі бомби, і всі літаки повертаються на бази.

«Вітаю наших великих американських військових. У світі немає іншої армії, здатної на таке. Зараз – час миру», – додав президент США.

Як повідомляє Reuters з посиланням на американського чиновника, в атаці брали участь стратегічні бомбардувальники B-2. Видання зазначає, що ці літаки здатні нести 30 000-фунтові бомби GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, розраховані на знищення глибоко заглиблених цілей, зокрема таких, як ядерні об’єкти Ірану, включаючи Фордо.

Нагадаємо, Ізраїль очікує на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема уразливих об'єктів ядерної програми. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника, інформує «Главком».

За його словами, наразі Ізраїль перебуває в очікуванні позиції Трампа щодо завершення розпочатої кампанії проти Тегерана. Представники обох країн ведуть постійні консультації з приводу ходу бойових дій на іранській території та потенційної участі США в операції.

Варто зауважити, ізраїльський 12-й канал повідомив, що США приєднаються до війни проти Ірану у найближчий час. Раніше президент США Дональд Трамп відмовився від направлення високопосадовців на зустріч з Іраном для спроби досягти угоди.

Крім того, високопоставлені чиновники розповіли Axios, що Трамп серйозно розглядає напад на Іран і проводить важливу зустріч зі своїми радниками.