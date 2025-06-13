Чому Трамп тягне із запровадженням посилених санкцій? Курт Волкер знайшов пояснення

«Трамп тягне з санкціями, щоб Європа взяла лідерство», – Курт Волкер

На тлі запитань щодо активності США у питанні нових санкцій проти Росії колишній Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер висловив свою думку. Він вважає, що дії адміністрації президента Трампа, зокрема відсутність міністра оборони Піта Гегсета на зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі, є сигналом для Європи, а не ознакою дистанціювання від України. Про це Курт Волкер розповів в інтерв’ю «Главкому».

На думку Волкера, Трамп не «тягне» із запровадженням посилених санкцій через байдужість, а прагне спонукати європейських партнерів до більшої активності. «Міністр Піт Гегсет цілеспрямовано не поїхав на цю зустріч. Він хоче послати сигнал Європі: вона має перебрати на себе лідерство, бо США роблять і так багато. Тому Європа повинна робити більше», – пояснив Курт Волкер.

Він наголосив, що не варто робити висновків про дистанціювання США від України. Сполучені Штати продовжують постачати озброєння та зберігають вже запроваджені санкції проти Росії. Волкер додав, що розглядаються й додаткові обмежувальні заходи.

Волкер підкреслив, що Путін продовжує відмовлятися від припинення вогню та не реагує на американські зусилля щодо зупинки війни. У цьому контексті, на думку колишнього спецпредставника, Трамп цілком може знайти спосіб запровадити наступні санкції, збільшити постачання зброї Україні або дозволити їй купувати додаткове американське озброєння. При цьому таку допомогу, за словами Волкера, можуть надавати «можливо, виключивши допомогу за кошти платників податків», що є «досить імовірним».

Таким чином, Волкер пропонує розглядати дії адміністрації Трампа як частину стратегії, спрямованої на перерозподіл відповідальності та заохочення європейських країн до активнішої участі у підтримці України.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп перебуває на боці Сполучених Штатів Америки. Про це заявив Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках, почесний співробітник Центру аналізу європейської політики Курт Волкер в інтерв’ю «Главкому».

Водночас Волкер зазначив, що Трамп хоче покласти край війні, але його не хвилюють умови її завершення.