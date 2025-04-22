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Американська кіноакадемія оголосила нові правила «Оскара»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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фото: АР

У категорії «Найкращий міжнародний фільм» академія тепер дозволить кінематографістам зі статусом біженця бути представленими не їхньою країною

Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила про нові правила голосування за премію «Оскар»: відтепер її члени зможуть голосувати лише в тих категоріях, де переглянули всі номіновані фільми. Крім того, були запроваджені додаткові зміни, що стосуються використання штучного інтелекту, участі режисерів-біженців і процесу кастингу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

У категорії «Найкращий міжнародний фільм» академія тепер дозволить кінематографістам зі статусом біженця бути представленими не їхньою країною. Тепер регламент говорить: «Країна, яка подала заявку, повинна підтвердити, що творчий контроль над фільмом значною мірою належав громадянам, резидентам або особам зі статусом біженця чи притулку в країні, що подає заявку».

Академія також постановила, що використання інструментів генеративного штучного інтелекту «не допомагає і не шкодить шансам на номінацію». 

Кіноакадемія також встановила деякі правила для кастингу «Оскара». Після раунду голосування для визначення шорт-листа з 10 фільмів, члени команд, які працювали над цими фільмами, будуть запрошені на презентацію їхніх творів, де візьмуть участь у дискусії.

Наступного року церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться 15 березня 2026 року.

Нагадаємо, що церемонію вручення премії «Оскар» у 2026 році вдруге поспіль проведе комік і телеведучий Конан О’Браєн

Зауважимо, що тріумфатором цьогорічного «Оскара» став фільм «Анора». Він розповідає про роман стриптизерки та сина російського олігарха, одну з ролей виконує російський актор – фігурант бази «Миротворець».  

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Теги: Кінопремія «Оскар» фільм конкурс

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