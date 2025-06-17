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Загострення на Близькому Сході. Журналісти спрогнозували розвиток подій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Загострення на Близькому Сході. Журналісти спрогнозували розвиток подій
Пошкодження після іранського ракетного удару в центральній частині Ізраїлю
фото: Times of Israel

США та Євросоюз хвилюються, що якщо іранський режим опиниться в безвихідній ситуації, він може вчинити відчайдушний крок

Найімовірніше, що війна між Ізраїлем та Іраном розвиватиметься за унікальним сценарієм. Один із варіантів, який непокоїть західні служби безпеки, полягає в тому, що Тегеран, опинившись у безвиході, може вдатися до нестандартних способів удару у відповідь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

За словами неназваних високопосадовців, те, що конфлікт не переріс у Третю світову війну, пояснюється тим, що Іран має дуже обмежені можливості для звичайної відповіді. Ізраїль теж може натрапити на труднощі у продовженні інтенсивних бойових дій через обмежені запаси озброєння.

«Якщо іранський режим вважатиме, що все ж таки зазнає нищівної поразки у звичайному конфлікті, йому доведеться зробити складний вибір. Він може покірно прийняти ситуацію і спробувати вийти з неї шляхом переговорів. Або ж може піти на ескалацію конфлікту нетрадиційними засобами. Цей поріг, швидше за все, буде перейдено, якщо режим вважатиме, що веде боротьбу за виживання і повинен продемонструвати свою силу іранському народу та світові. Не слід також недооцінювати гнів і бажання помсти», – зазначає головний оглядач відділу міжнародних відносин Financial Times Гідеон Рахман.

У Вашингтоні та Брюсселі існують побоювання, що якщо іранський режим опиниться в безвихідній ситуації, він може вчинити відчайдушний крок. Нещодавно США звинуватили Іран у таємних програмах створення біологічної та хімічної зброї. Якщо ці побоювання виправдаються, Тегеран може мати засоби для завдання смертельного удару по ізраїльських або американських цілях.

Міжнародне агентство з атомної енергії також заявило, що Іран має значні запаси урану, збагаченого до 60%. Загальноприйнято вважати, що Тегеран повинен досягти 90% збагачення, щоб виготовити ядерну зброю. Це можна зробити за кілька днів, хоча створення зброї займе набагато більше часу.

Однак експерти з озброєння зазначають, що насправді можна виготовити примітивну ядерну зброю з урану, збагаченого до 60%. Іран може спробувати шокувати Ізраїль, продемонструвавши примітивну ядерну зброю, щоб змусити його зупинити війну. Іншим варіантом є застосування так званої брудної бомби – звичайного вибухового пристрою, який розповсюджує радіоактивні речовини.

«Серед найбільш тривожних сценаріїв — підрив такого пристрою з борта судна поблизу ізраїльського порту Хайфа. Ці ризики враховують не лише Ізраїль, а й США. Вважається, що тільки Сполучені Штати володіють авіабомбами, настільки потужними, щоб мати шанс знищити підземний ядерний об'єкт Ірану у Фордо», – вважає Рахман.

За словами журналіста, Вашингтон може приєднатися до другого етапу бомбардувань, щоб знищити Фордо і покласти край іранській програмі створення ядерної зброї. Але немає жодної гарантії, що навіть американська атака на Фордо зможе досягти цієї мети: знищення розосередженої ядерної програми Ірану, значна частина якої знаходиться під землею, набагато складніше, ніж ураження наземних цілей.

Водночас деякі критики побоюються, що повторюється початковий етап війни в Іраку 2003 року, яка офіційно велась для запобігання ядерній загрозі, маючи на меті зміну режиму.

Нагадаємо, що протягом 48 годин після початку нового загострення на Близькому Сході Ізраїль заявив, що забезпечив собі перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення, яке гігантські російські військово-повітряні сили не змогли реалізувати за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.

Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні». Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що хоче побачити угоду між Ізраїлем та Іраном, і що він вважає, що «є хороший шанс» для цього.

До слова, Іран повідомив Катару і Оману, що не готовий до переговорів про припинення вогню, поки перебуває під обстрілами Ізраїлю. Іранці поінформували катарських і оманських посередників, що вони будуть вести серйозні переговори тільки після того, як Іран завершить свою відповідь на ізраїльські превентивні удари.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет розпорядився перекинути додаткові американські війська на Близький Схід у зв’язку із загостренням конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

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Теги: США Ізраїль Іран ядерна зброя

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