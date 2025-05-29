Суд зобов’язав адміністрацію Трампа відновити обробку заявок українських біженців

Біженці за гуманітарними програмами можуть подавати заяви на дозвіл працювати та отримати імміграційний статус

Правозахисники вважають, що адміністрація президента США незаконно призупинила всі процеси розгляду гуманітарних заяв

Федеральний суд у Массачусетсі зобов’язав адміністрацію президента США Дональда Трампа відновити обробку заяв на імміграційні пільги, зокрема дозвіл на роботу та зміну статусу, для іноземців, які в’їхали до США через гуманітарні програми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на правозахисну організацію Justice Action Center.

Рішення суду дозволяє бенефіціарам гуманітарних програм, зокрема й українцям за Uniting for Ukraine, знову подавати заяви на дозвіл на роботу та на отримання більш тривалого і стабільного імміграційного статусу (тимчасовий захист (TPS), притулок тощо). Заяви прийматимуть, поки розглядають справу, однак уряд США може подати апеляцію у Верховний суд.

Постанова поширюється на осіб, які приїхали до США за програмами:

Uniting for Ukraine;

Operation Allies Welcome;

Central American Minors Parole;

Family Reunification Parole;

Military Parole-in-Place;

CHNV parole.

Правозахисники стверджують, що адміністрація Трампа незаконно призупинила всі процеси розгляду гуманітарних заяв, що поставило під загрозу тисячі життів.

Нагадаємо, Європейський Союз готується до перегляду правової основи захисту українців, які шукають притулку від війни. Директива про тимчасовий захист (TPD), запущена у березні 2022 року як екстрене рішення, тепер випробовує межі законодавства ЄС, і Брюссель активно шукає подальші кроки.

Як повідомлялося, У Литві виник скандал із виплатами для українських біженців. Частину допомоги від Євросоюзу для українських біженців отримали також громадяни Росії та Білорусі.

Раніше стало відомо, що біженці з України стали активніше працювати в Чехії, що сприятливо позначається на економічних показниках, повідомили у чеському Міністерстві праці та соціальних справ. За перші три місяці 2025 року своїми податками та відрахуваннями вимушені переселенці внесли до державної скарбниці більш ніж на 124,5 млн євро більше, ніж отримали з неї у вигляді соціальної допомоги та іншої підтримки.

До слова, Сполучені Штати найближчими тижнями почнуть приймати заявки від іноземних громадян, які бажають отримати так звані «золоті карти» – новий тип посвідки на проживання, ініційований президентом Дональдом Трампом. Програма передбачає надання ВНЗ в обмін на інвестиції у розмірі $5 млн в американську економіку.